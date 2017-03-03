桃園同性伴侶註記 二月底219對

2017-03-03 11:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府從去年三月中旬開放「同性伴侶註記」，截至2月底，已有219對同性伴侶完成註記，其中男性47對、21.46％，女性172對、78.54％，比1月增加11對，男性多4對、女性多7對；民政局長湯蕙禎表示，「婚姻平權修正法案」目前仍在立法階段，因此，戶政單位只能提供同性伴侶註記，保障就醫權益。

湯蕙禎說，醫療用途是註記主要目的，同性伴侶可簽署手術同意權，因此註記仍有其必要性，呼籲同性伴侶踴躍註記，另同性伴侶註記後，戶所只會發給證明書，因此，家族其他成員調閱戶籍謄本，絕對不會看到同性伴侶等字眼，保障當事人隱私。

同性伴侶註記，需年滿二十歲單身，且雙方或其中一方現設籍於桃園市，雙方必須同時到桃園市任一區戶政事務所提出申請即可。