高雄大榮高中到谷關畢旅 8人上吐下瀉送醫

2017-03-03 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市大榮高中300多名學生到谷關進行戶外教學，其中8人上吐下瀉，疑似食物中毒，經送往東勢農會附設農民醫院治療，初步研判可能是諾羅病毒感染，幸無大礙，目前皆已出院，至於詳細原因，還有待衛生局進一步調查。

大榮高中300多名學生到台中戶外教學，2日住宿台中市谷關區某飯店，不料，昨晚即有4名學生上吐下瀉，今天上午7點多，又有4人出現相同症狀，和平消防分隊獲報陸續將8名學生送往東勢農民醫院治療。

東勢農民醫院表示，送醫學生的症狀為嘔吐、腹瀉、肚子痛，昨晚4名學生就診後已離開，今早4名學生同樣就診後離開，8人均表示食用飯店準備的食物，沒有亂吃，疑似食物中毒，經採取喉嚨、肛門分泌物檢體採樣，初步診斷為腸胃炎，不排除是諾羅病毒感染，進一步感染原因將交由衛生局認定。

飯店人員則表示，該校學生從南部來台中遊玩，天氣寒冷，部分學生卻只穿著短衣短褲，當時就覺得學生穿太少，昨晚送醫4人為同一班學生，皆出現上吐下瀉症狀，經送醫後，醫師表示是腸病毒，並非食物中毒；校方表示，學生是到台中戶外教學，今天下午將返回高雄：衛生局目前已派員調查，以釐清事發原因。

相關影音（消防局提供）