搭大客車將強制繫安全帶？交通部：4月討論修法
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日再度召開記者會，說明2月13日國道5號遊覽車事故善後保險理賠及改善辦理情形，交通部路政司長林繼國表示，33名罹難者已有26名完成理賠、19名完成治喪；11名住院傷者中，已有5人已經出院。遊覽車安全管理方面，包含召回95年前遊覽車進行臨檢、揭露連續2期優良及不佳業者名單，並將要求大客車全車繫安全帶納入修法程序會議中探討等。
林繼國表示，強化遊覽車安全管理方面，已分別從掌控問題產品、修法及汰劣、完善產業結構等，包含將166輛事故同型遊覽車召回檢驗；公路總局局長陳彥伯表示，當中有11輛不合格，但已改善完畢。3月底前還將陸續召回95年以前出廠的5175輛遊覽車、4月14日前完成遊覽車丙等業者查核作業。
搭乘大客車是否繫安全帶，林繼國表示，已請運研所蒐集其他國家的規範，不過大客車每個位置都有安全帶，會透過遊覽車駕駛與旅行團隨團人員呼籲乘客搭車繫上安全帶。
交通部次長祁文中表示，4月底要完成汽車運輸業管理規則的修法，除要求遊覽車全面裝設GPS外，是否繫安全帶等議題也會一併納入修法程序進行探討。
為確保遊覽車行車安全，公總與觀光局於228連續假期執行的聯合路檢，共攔查1337輛遊覽車，當中查獲79件違規，陳彥伯表示，行車紀錄器無法正常作用的有20件、15件車身標示不明確、滅火器壓力不足13件，8件無派車單或未確實填寫等，都已分別依公路法及道路交通管理處罰條例開罰，未來假期都會持續辦理稽查作業，確保車輛行車安全。
觀光旅遊團稽查方面，觀光局共稽查186團旅行團，當中有2團行程超過400公里，觀光局長周永輝表示，當中有1團是台北－杉林溪，一日遊里程高達520公里；另一團是高雄－杉林溪，里程差不多400公里，兩團都會讓旅行社有表達意見的機會，不過台北－杉林溪的旅行團預計會依法開罰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》世新才爆簽一中承諾書 綠委：清大也有簽
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- 楠玉淨水場有塑化劑？水公司自驗：未檢出
- 佔原民保留地蓋茶廠 梨山茶王判刑6月
- 高雄大榮高中到谷關畢旅 8人上吐下瀉送醫
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 吳慷仁跳開巿舞 被笑只搖下半身
- 警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停
- 美司法部長 隱匿曾密會俄使
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 嫩模命案疑閨密牽線 友人爆她用5000元外拍誘惑…
- 籲勿「黨內互打」 郝龍斌：應槍口對外
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- NBA》尼克強打三角戰術 羅斯：盡力不搞砸
- 小模外拍危險多 這5個方法可自我保護
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 蓋達證實 二號首腦在敘遭美空襲擊斃
- WGC世錦賽》首度移師墨西哥 首回合米寇森6人並列領先
- 「吸毒沒人能幫你！」 毒蟲稱向民代討救兵反被酸
- 高雄立委少一席？立委這樣說...
- MLB》大都會新秀帥氣度破表 徒手接甩棒丟回場內（影音）
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 自由廣場》本土派以假亂真
- 史上第一次！ 這個東西價格超越黃金
- 別再問蔡佩真 何時復出
- 全面封殺！傳中國官方禁旅行社組南韓旅遊團
- 自由廣場》國家機器的腐敗角落
- 增1席立委 選區可能跨越原縣市藩籬
- Canon大光圈 口袋類單獵客
- 年代美女主播生了 放話4月復出
- SBL季後賽》金酒簡偉儒 合約年拚身價
- 農會選舉 壯圍、三星總幹事派獲勝
- 《逸趣橫生 時尚摺學》玩．光影
- 小模被殺害 涉案閨密手拿「殺人犯」照瘋傳被罵爆
- 官員之死扯涉貪 塭仔圳居民抗議市府「黑箱都計」
- 復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
- 這次換解婕翎！鄧佳華吐舌求穩交 反被2字嗆爆
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 79歲珍芳達揭露遭強暴往事 「我一直認為都是自己的錯」
- 兩台女赴韓失聯已報警 外交部：至今查無音訊
- 猜猜她是誰？A咖女星變臉 男友都認不出來
標題：搭大客車將強制繫安全帶？交通部：4月討論修法
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email