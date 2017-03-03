搭大客車將強制繫安全帶？交通部：4月討論修法

2017-03-03 12:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日再度召開記者會，說明2月13日國道5號遊覽車事故善後保險理賠及改善辦理情形，交通部路政司長林繼國表示，33名罹難者已有26名完成理賠、19名完成治喪；11名住院傷者中，已有5人已經出院。遊覽車安全管理方面，包含召回95年前遊覽車進行臨檢、揭露連續2期優良及不佳業者名單，並將要求大客車全車繫安全帶納入修法程序會議中探討等。

林繼國表示，強化遊覽車安全管理方面，已分別從掌控問題產品、修法及汰劣、完善產業結構等，包含將166輛事故同型遊覽車召回檢驗；公路總局局長陳彥伯表示，當中有11輛不合格，但已改善完畢。3月底前還將陸續召回95年以前出廠的5175輛遊覽車、4月14日前完成遊覽車丙等業者查核作業。

搭乘大客車是否繫安全帶，林繼國表示，已請運研所蒐集其他國家的規範，不過大客車每個位置都有安全帶，會透過遊覽車駕駛與旅行團隨團人員呼籲乘客搭車繫上安全帶。

交通部次長祁文中表示，4月底要完成汽車運輸業管理規則的修法，除要求遊覽車全面裝設GPS外，是否繫安全帶等議題也會一併納入修法程序進行探討。

為確保遊覽車行車安全，公總與觀光局於228連續假期執行的聯合路檢，共攔查1337輛遊覽車，當中查獲79件違規，陳彥伯表示，行車紀錄器無法正常作用的有20件、15件車身標示不明確、滅火器壓力不足13件，8件無派車單或未確實填寫等，都已分別依公路法及道路交通管理處罰條例開罰，未來假期都會持續辦理稽查作業，確保車輛行車安全。

觀光旅遊團稽查方面，觀光局共稽查186團旅行團，當中有2團行程超過400公里，觀光局長周永輝表示，當中有1團是台北－杉林溪，一日遊里程高達520公里；另一團是高雄－杉林溪，里程差不多400公里，兩團都會讓旅行社有表達意見的機會，不過台北－杉林溪的旅行團預計會依法開罰。