日台韓相繼被「中客不來」 網友嗆：乾脆鎖國！

2017-03-03 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國合作部署「戰區高空防禦系統」（THADD

，簡稱薩德）引起中國強烈不滿。有消息指出，中國已下令「禁止推廣南韓和日本旅遊團」，此消息引起台灣的網友們討論，並且表示：「禁止去韓國、禁止去台灣，都禁一禁就好啊！」

有媒體報導，中國國家旅遊局已通知各大旅行社，禁止推廣南韓和日本旅遊團，對此，台灣的網友們在PTT八卦板上掀起一波討論、提出不同的看法。有網友提問，韓國的觀光業者會因此抱怨「中客不來了」嗎。也有網友表示，中國人在亞洲可旅遊的國家恐怕只剩下東南亞，嘲諷的說「東南亞準備被毀吧」，更有人嘲諷中國「接下來只能去月球了」。

中國在「旅韓禁令」以前，已曾有抵制日本、限制旅客來台等「抗議行為」，如今因薩德系統，讓韓國也成為禁令範圍內，網友們笑稱：「玻璃心，乾脆鎖國算了」、「拜託這個國家可以直接鎖國嗎」、「哪天南海問題若升溫會不會也禁越、菲」、「台日韓都不能去，人家泰國又不歡迎，只能去歐洲了」。