楠玉淨水場有塑化劑？水公司自驗：未檢出
2017-03-03 11:22
〔記者吳俊鋒／台南報導〕有媒體報導環保署去年委託廠商抽驗全國各淨水場的水質，位處台南偏遠山區的楠玉淨水場被發現含有塑化劑，昨天自來水公司第六區管理處自行採樣複測，結果剛揭曉，並未檢出。
六區處副處長王英銘表示，其實公司平常都有針對水質定期抽驗，媒體披露楠玉淨水場含有塑化劑之後，昨天一早立刻派員前往採樣，並無檢出，請民眾放心，未來也會持續加強監控。
六區處剛發表聲明稿指出，去年3、9月份各有自行監測，都未檢出塑化劑，環保單位的這起抽驗結果，研判為偶發的水質異常事件。
六區處也強調，未來將加強水源區污染巡查工作，以及監測淨水場水質，請民眾安心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 獨家》世新才爆簽一中承諾書 綠委：清大也有簽
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- 楠玉淨水場有塑化劑？水公司自驗：未檢出
- 佔原民保留地蓋茶廠 梨山茶王判刑6月
- 高雄大榮高中到谷關畢旅 8人上吐下瀉送醫
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 吳慷仁跳開巿舞 被笑只搖下半身
- 警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停
- 美司法部長 隱匿曾密會俄使
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 嫩模命案疑閨密牽線 友人爆她用5000元外拍誘惑…
- 籲勿「黨內互打」 郝龍斌：應槍口對外
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- NBA》尼克強打三角戰術 羅斯：盡力不搞砸
- 小模外拍危險多 這5個方法可自我保護
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 蓋達證實 二號首腦在敘遭美空襲擊斃
- WGC世錦賽》首度移師墨西哥 首回合米寇森6人並列領先
- 「吸毒沒人能幫你！」 毒蟲稱向民代討救兵反被酸
- 高雄立委少一席？立委這樣說...
- MLB》大都會新秀帥氣度破表 徒手接甩棒丟回場內（影音）
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 自由廣場》本土派以假亂真
- 史上第一次！ 這個東西價格超越黃金
- 別再問蔡佩真 何時復出
- 全面封殺！傳中國官方禁旅行社組南韓旅遊團
- 自由廣場》國家機器的腐敗角落
- 增1席立委 選區可能跨越原縣市藩籬
- Canon大光圈 口袋類單獵客
- 年代美女主播生了 放話4月復出
- SBL季後賽》金酒簡偉儒 合約年拚身價
- 農會選舉 壯圍、三星總幹事派獲勝
- 《逸趣橫生 時尚摺學》玩．光影
- 小模被殺害 涉案閨密手拿「殺人犯」照瘋傳被罵爆
- 官員之死扯涉貪 塭仔圳居民抗議市府「黑箱都計」
- 復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
- 這次換解婕翎！鄧佳華吐舌求穩交 反被2字嗆爆
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 79歲珍芳達揭露遭強暴往事 「我一直認為都是自己的錯」
- 兩台女赴韓失聯已報警 外交部：至今查無音訊
- 猜猜她是誰？A咖女星變臉 男友都認不出來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：楠玉淨水場有塑化劑？水公司自驗：未檢出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分