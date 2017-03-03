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楠玉淨水場有塑化劑？水公司自驗：未檢出

2017-03-03  11:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有媒體報導環保署去年委託廠商抽驗全國各淨水場的水質，位處台南偏遠山區的楠玉淨水場被發現含有塑化劑，昨天自來水公司第六區管理處自行採樣複測，結果剛揭曉，並未檢出。

六區處副處長王英銘表示，其實公司平常都有針對水質定期抽驗，媒體披露楠玉淨水場含有塑化劑之後，昨天一早立刻派員前往採樣，並無檢出，請民眾放心，未來也會持續加強監控。

六區處剛發表聲明稿指出，去年3、9月份各有自行監測，都未檢出塑化劑，環保單位的這起抽驗結果，研判為偶發的水質異常事件。

六區處也強調，未來將加強水源區污染巡查工作，以及監測淨水場水質，請民眾安心。

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  • 楠玉淨水場的水質遭爆驗出塑化劑，水公司自行採樣複測，並無檢出。（記者吳俊鋒攝）

    楠玉淨水場的水質遭爆驗出塑化劑，水公司自行採樣複測，並無檢出。（記者吳俊鋒攝）

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