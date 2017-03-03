台中公園假日垃圾多 市府週日起開罰

2017-03-03 11:12

〔記者張菁雅／台中報導〕台中公園是台中知名觀光景點，假日遊客如織，不少人在草地上野餐，造成垃圾量大增；台中市政府建設局為此連續2週假日前往勸導，並自5日起開罰，在公園內亂丟垃圾者，將處1200元以上6000元以下罰鍰。

台中公園內有人工湖、大片草坪與林蔭，又鄰近台中火車站，交通方便，成為民眾休憩的好去處。但最近一到假日，常有成群民眾在草地上野餐，吃剩的便當盒、飲料罐、塑膠袋、菸蒂等垃圾沒有帶走，尤其週日垃圾量更是平日的5倍以上，引起其他遊客抱怨。

建設局表示，該局已會同勞工局、警察局、衛生局、環保局及北區區公所，於2月11、12日、18、19日，連續2週假日進行聯合稽查，共開出15張勸導單，目前民眾亂丟垃圾的情況已減緩，但為確實嚇阻違規行為，避免台中公園每逢假日過後，環境就髒亂不堪，建設局5日起將依法開罰。

依照「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，公園禁止隨意拋棄果皮、紙屑、家庭垃圾或其他廢棄物，違者將處1200元以上6000元以下罰鍰。

建設局長黃玉霖指出，本月4、5日、11、12日、18、19日、25、26日，這4週假日將加強台中公園聯合稽查；另考量公園常有外籍人士到訪，該局在勸導期與正式取締期間，特別製作多國語言宣導單、告示牌，並增設臨時分類垃圾桶，希望不分國籍，所有到訪遊客都能共同維護公園環境整潔。