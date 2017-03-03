清大也簽「一中承諾書」 教育部長：違法
清大遭爆為招收中國研修生，簽下不會教授一中一台等政治議題的承諾書。教育部長潘文忠坦言「與兩岸人民關係條例有所牴觸」。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕學術交流遭政治立場干預，繼世新大學爆發簽署一中承諾書後，清華大學今也遭爆為招收中國研修生，簽下了不會教授一中一台等政治議題的承諾書。教育部長潘文忠今在立法院答詢時表示，已經了解到清大案件，坦言「與兩岸人民關係條例有所牴觸」。
民進黨立委陳亭妃今早向教育部證實，清大亦簽署不談一中一台等政治議題的承諾書。網傳一署名清大全球事務處國際學生組的公文，根據公文內容，清大為了邀請中國高校優秀學生訪台交流學習，承諾自2016年到2017學年度第2學期，在中生參與清大開設各學系專業課程內，並無涉及與兩岸關係一中一台等政治議題相關言論。
立法院今天繼續進行總質詢，民進黨立委何欣純質詢時問及此案，行政院長林全表示，學術自由與言論自由應該被尊重，政治立場上的任何主張，都視為言論自由的一部分，但也不能因為政治立場就干涉學術自由，「學術自由不應被政治綁住」。他不認為任何政治性主張應該涉入學校交流，惟也希望兩岸間繼續交流互動。
潘文忠則說，確有學校沒有按照「兩岸人民關係條例」中的程序呈報相關承諾的內容，而條例裡也明文寫出相關約定不能涉及政治內容。潘文忠也說，他已了解清大承諾書一案，「與兩岸人民關係條例是有牴觸的」。陸委會主委張小月則強硬地說，這樣的要求「沒有必要、不恰當、也不合理」，對兩岸學術交流沒有任何正面幫助。陸委會呼籲對岸不要有這樣的行為。
至於到底是個案還是通案？張小月表示教育部還在全面瞭解中，初步看起來或許違法，詳細細節仍有待釐清。而如果違反，根據條例有處罰規定。張小月強調不反對學術交流，因學術交流的確促進兩岸人民往來與了解，但要秉持「公平對等尊嚴」的立場。林全也承諾會就這個部分，提供對岸一些基本原則來處理這件事情。
何欣純強調，該咎責的就應要咎責，但政府也應該幫助學校可以對等地和對岸交流。
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