鋁箔紙薄般的「鋁電池」台師大研究登「自然通訊」期刊
〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學、台灣科技大學、史丹福大學教授群，組成國際跨校合作團隊，找到好的碳材料（石墨）進行化學改良作為電極，成功研發出「像鋁箔紙一樣薄的鋁電池」，可充放電次數和電容量和現行鋰電池相同，團隊在美國已成立公司，朝向可應用產品之開發前進，預期鋁電池可用於電動機車、工業堆高機等，此研究在今年2月底登上國際知名「自然通訊」（Nature Communications）期刊。
台師大化學系特聘教授陳家俊今早受訪表示，環保綠能當道，各國都在尋找新能源，坊間手機、電器及電動車最常用的鋰電池，因鋰元素在地球上的含量有限，成本高居不下，他與王迪彥助理教授（現已轉任東海大學）、史丹福大學Prof. Hongjie Dai、台灣科技大學化工系黃炳照教授，組成團隊所開發的「可充放電鋁離子電池」，和紙張一樣柔軟、可彎折，由容易量產的薄型導電材料所構成。
陳家俊表示，所有可氧化金屬均可作為電池，相對於鋰元素的稀少昂貴，鋁元素是地球上含量最多的金屬之一，在地殼中蘊藏量更豐富的金屬、約占地殼8％，鋁的製品在日常生活用品中隨處可見，例如：鋁箔紙、鋁罐等，鋁元素也具備如鋰電池的高能量密度與高放電電位之特性，取得成本相當低廉，鋁具有價格便宜與安全性等優勢，一直是世界各國電池儲能研究團隊鎖定研發的材料。
在過去全世界相關研究上，所遭遇到的問題是因電容量的限制，從而導致電池能量密度無法有效提升。陳家俊說明，團隊選定鋁片作為負極材料後，以各種規格的石墨（碳材料）作為正極材料，透過不斷嘗試各種材料及電解液成分，以找尋最佳性能組合，台師大負責鋁電池的電極研發改良，測試過市面上30種碳材料後，終找到一種適合的碳材料，再以化學方式進行有效改良，克服了鋁作為電池的限制和困難。
陳家俊表示，未來能針對不同需求與特性生產製造出的鋁電池，具有高穩定性及耐久性、相較於鋰電池，鋁電池的安全性高，即使受到外力破壞，也不須擔心引發爆炸災害，該技術未來在工業應用上相當具潛力，開發鋁電池作為儲電裝置，可用於工業堆高機、電動機車等等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 去了台灣和中國… 休傑克曼大讚台人親切 絕口不提強國
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 出道10年引退！AV女優揪男友自導自演
- 苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎
- 蔡正元掀黨內醜聞戰徐巧芯？ 網友「第一次挺他！」
- 開發工銀3月更名「中華開發資本」
- 大里高中新建圖書館 斥資億元
- 桃園1999文字即時服務 內建500題
- 社論》世新大學勿忘成舍我精神
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 發現最老化石 地球43億年前就有生命
- 外拍女模遭殺害 內衣褲沒穿遭丟棄附近
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 重現史前地景 十三行博物館打造教育園區
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 仙氣盡失 「神仙」斷頭「瀑布」斷水
- 六塊厝養豬場 屏縣府令一個月內搬遷
- 國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
- 大台北12大都更 今年推出
- 熊熊背心挖空 G奶側乳看光光
- 經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- NBA》大O不怕被超越 希望魏少完成場均大三元
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 台股開盤下跌19.54點 報9672.26點
- 凌凌小河岸終場不寂寞
- 《2017秋冬男裝週》1
- 楊祐寧試了N次 FB藍勾勾就是不給
- （雲林）台西工業區轉綠能專區 不解編
- 退將赴中違規 最重取消終身俸
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 清泉崗毒品包全無指紋 案情陷入膠著
- 經典賽》日媒曝台灣內鬥 日球迷這樣說…
- SBL季後賽》金酒簡偉儒 合約年拚身價
- 抗衡俄羅斯 瑞典恢復徵兵
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 「約定駕駛人」車險打折賣 恐下架
- 調局：基於國安「保防法」有必要
標題：鋁箔紙薄般的「鋁電池」台師大研究登「自然通訊」期刊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email