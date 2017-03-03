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鋒面、冷空氣來襲 6日起濕冷一週

2017-03-03  10:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象專家彭啟明今天在臉書表示，這波「突襲快閃」的冷空氣在今天白天持續減弱，北部有陽光露臉，回溫幅度快，中午高溫有機會接近20度，中部超過20度，南部有機會到24度以上，一直到週末，回溫感受將會更加明顯，各地多是多雲到晴的好天氣，但下週一轉為濕冷天氣，降雨機會恐持續一週。

彭啟明表示，接下來3天到週日，回溫感覺會更明顯，由於將轉為偏東南風，週末最高溫有機會接近24-26度，和今天清晨溫度落差頗大，除了東半部雲量多、偶陣雨外，其他地方多是多雲到晴的好天氣，建議民眾好好把握週末好天氣，可以到戶外走走。

彭啟明強調，今天雖然在回溫中，但心血管疾病還是可能會延遲幾天才好發，提醒這幾天有不適症狀的民眾，務必提早做好準備。

彭啟明提醒，下週的天氣會比較不穩定，週一到週三會有波鋒面雲系接近，後面也有冷空氣南下，氣溫降低，這兩天天氣將轉為偏濕冷，降雨的機會可能會持續一週。

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  • 氣象專家彭啟明表示，下週又將轉為濕冷天氣。（翻攝自彭啟明臉書）

    氣象專家彭啟明表示，下週又將轉為濕冷天氣。（翻攝自彭啟明臉書）

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