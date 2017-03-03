台水汰換管線 基隆7日停水23小時影響4900戶

2017-03-03 09:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣自來水公司第一區管理處進行基隆市暖暖區水源路汰換管線工程，將於7日上午9時起至8日上午8時止停水施工，停水長達23小時，將有3000戶停水、1900戶水壓降低，水公司提醒民眾提早儲水備用。

水公司表示，當天將更換水源路800mm管線，停水區域包括：基隆市仁愛區南榮路、南新路、劉銘傳路、仁一路、仁二路、仁三路、仁四路、愛六路、愛七路、愛二路高地、龍安街、月眉路、復興街（皆含各巷弄），影響約3000戶。

水壓降低區域包括：信義區全區、仁愛區東明路（皆含各巷弄），影響約1900戶。

水公司提醒用戶提早儲水備用，如工程順利完成將提前供水，偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，請用戶原諒，若停水期間因重大事故需緊急用水，可連絡基隆服務所02-24252103、02-24245200。