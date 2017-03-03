台師大籃球場收費太貴？台大和北科大更貴
〔記者林曉雲／台北報導〕國立籃球場的收費太貴？立委蔣乃辛昨踢爆台灣師範大學戶外籃球場4小時收費4400元之後，今再爆台大和台北科技大學的戶外籃球場同樣「貴鬆鬆」，甚至更貴，台大4小時收4800元，北科大4小時收6000元。教育部政次蔡清華表示，國立大學受有教育部補助，運動設施收費要合理，教育部將依職權介入了解，如確不合理，將要求調降。
教育部長潘文忠回答蔣乃辛時表示，台師大的管理和收費非常不合理、沒道理，教育部會介入處理。政次蔡清華再表示，教育部是國立大學的主管機關，也有給大學補助款，大學運動設施收費昂貴不合理，教育部會要求改善，大學如不降到合理價格，教育部也可以扣減補助款。
台大戶外籃球場一個全場以4小時計價，一般民眾週六日借用，收費4800元；如是假日借用室內綜合體育館，4小時收費1萬2千元；台北科技大學戶外籃球場一個全場4小時6千元，如借用室內綜合球場，4小時含冷氣收費1萬4千元。
台大主秘林達德表示，戶外籃球場地平日上課不會外借，只有週六日才會租借，多半也是租給廠商辦活動，一個月頂多外租一次，如果是一般民眾自己來打籃球，根本不用付費，直接與台大學生「報隊」混著鬥牛或打全場，台大之所以4小時開價4800元，除了因位處市中心之外，主要是「以價制量」，近3年未曾調漲。
北科大主秘任貽均表示，北科大校地很小，學生有1萬多名，但合格籃球場只有兩個，為了保障學生運動和上課權益，但又兼顧提供一般民眾使用，因此採取以價制量策略，如果教育部要調整，北科大也會配合。另北科大也有提供免費鬥牛場。
台師大昨聲明，戶外籃球場平日晚上免費開放民眾使用，以敦親睦鄰，但假日對外開放，過去經驗會造成場地毀損、垃圾堆積，使用後卻未恢復場地，影響週一學生上課使用，為加強管理、提高品質才開始收費，校外人士如包兩個全場，收費為4小時4400元，如借一個全場4小時費用為2200元，收費仍屬合理，如有重要公益活動經申請，還可享折扣或免費。
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標題：台師大籃球場收費太貴？台大和北科大更貴
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