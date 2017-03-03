冷氣團終於結束了！週末全台大回暖

強烈冷氣團已結束，週末全台終於要回暖了！（圖擷取自天氣即時預報）

2017-03-03 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕強烈冷氣團已結束，週末全台終於要回暖了！

天氣即時預報在臉書上表示，冷高壓目前已經出海，冷空氣停止輸送，改吹東風，今天就會開始回暖；至於今天清晨本島平地低溫排行分別為淡水（9.2°C）、梧棲（11.5°C）、嘉義（11.7°C）。

天氣即時預報說明，今天到週日，全台都處於回暖時刻，多數地區天氣都很好，沒有南風不用擔心反潮，但注意回暖時空污的惡化，東部則要注意一點零星降雨，但量不多。

天氣即時預報，下週一至下週三，鋒面通過，北東部轉整天陰雨、中南部雲量多，溫度降幅不大。