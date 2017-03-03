把握好天氣！北部今回暖到20度 下週一轉濕冷

氣象專家吳德榮說，這波大陸冷氣團最強的時間已經過了，今天白天轉為舒適天氣，北台灣高溫回升至19、20度，中南部更高。（資料照，記者謝介裕攝）

2017-03-03 09:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象專家吳德榮指出，這波大陸冷氣團最強的時間已經過了，今天白天陽光加熱轉為舒適天氣，北台灣高溫回升至19、20度左右，中南部更高，但入夜受輻射冷卻效應，氣溫會再度下降。到了下週一到週三，鋒面及大陸冷氣團或東北季風影響，最低溫雖不如前兩波低，但水氣多，北台灣將再轉為「濕冷」的天氣。

吳德榮今天在洩天機教室指出，明天清晨中部以北沿海空曠地區仍在12、13度左右，提醒民眾仍要適時增添衣物、以免受寒。明日至週日，氣溫將逐日回升、白天明顯回暖（明日西半部的高温約在24度至27度、週日更達25至27度），日夜溫差超過10度。

吳德榮說，這波冷空氣水氣少，因此今天到週日西半部各大大致晴朗穩定；東半部多雲，降雨機率不高、僅有零星降雨。

值得注意的是，下週一至週三受鋒面及大陸冷氣團（或東北季風）影響，北部、東半部將轉為有雨且氣溫下降；目前預估，最低溫雖不如前兩波冷空氣低，但水氣很多，北台灣將再轉為「濕冷」的天氣。

吳德榮說，預計下週四、五水氣才會稍減、氣溫略升，北部、東半部有局部短暫雨，但北台灣仍會偏「陰涼」。