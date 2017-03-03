敢叮我女兒？ 超狂老爸打爆蚊子還造墳！

1名自稱「不記仇」的網友，將叮他女兒的蚊子，打死後裝進盒裡，還替其立碑「上香」，笑翻一票網友。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

2017-03-03 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕不計舊惡，以德抱怨？1名網友在臉書PO出1組照片，表示他的寶貝女兒被蚊子叮了幾個包，他不僅「不記仇」，還「大發慈悲」將疑似被他打死的蚊子，統一裝進長方形容器中、立碑「上香」，讓牠們能「入土為安」，笑翻眾人。

從照片可見，這名爸爸將日常使用、造型獨特的「墓碑牌」菸灰缸，充當墳墓，缸內堆放的菸蒂與菸灰，代表殘香和香灰，還廢物利用，把空牙線盒拿來安置遺體，讓人忍不住直呼「高手在民間」。原PO表示，這幾隻蚊子，竟敢叮他女兒，但他不記仇，「每小時專人上香，每晚9點開放家屬瞻仰遺容，並開放家屬免費入住」，似是想表達自己「很夠意思」。這組超狂照片，也被轉載至臉書「爆料公社」，引起網友熱烈響應。

網友見照驚呼，「好帥的煙灰缸」、「請教哪裡買？」；也有人難掩悲傷「惋惜」地說，「你怎可以這樣，牠體內流的是你的血，不管你幾歲，牠都是吃吃愛著你，就算你心情不好，牠還是陪著你，就算你睡著了，還是只有牠在你耳邊輕聲細語」；還有網友調侃，「小心頭七全部回來」、「別讓剩蚊不開心」；另有人模仿蚊子語氣表示，「殺了一個我，還有千千萬萬的我」。

部分網友建議，可以再多加點「裝飾」，譬如一旁置放捕蚊燈，「提供靈骨塔的選擇，歡迎入塔」；也有人說，「孝女白琴請就位」、「封棺」、「接下來要清明了，家屬會來掃墓」、記得「獻花獻果」，以及另「點蚊香祭拜牠」。