獨家》世新才爆簽一中承諾書 綠委：清大也有簽
〔記者林曉雲／台北報導〕連環爆？世新大學才被質疑簽署一中承諾書，民進黨籍立委陳亭妃今早再踢爆，國立大學也淪陷，頂尖大學清華大學為招收短期的中國研修生，也簽下了保證不會教一中一台等政治議題的承諾書，陳亭妃向教育部求證清大該份承諾書為真實，的確由清大發出。
陳亭妃質疑一中承諾書的幕後黑手恐是中國執政者，台灣的各大學只要招收中國研修生，都被要求必須簽下政治性的承諾書，保證中生來台灣所學不會與一中一台等議題有關，教育部不只狀況外，昨天還誤判世新為個案，她要求教育部和陸委會必須儘速全面了解國內各大學的情況。
陳亭妃出示一份來自網路PTT的承諾書，該承諾書由清大全球事務處國際學生組署名發出，自2016年到2017學年度第2學期，亦即自今年2月11日到6月20日，邀請中國高校優秀學生前來交流學習，旨在參與清大開設各學系專業課程，承諾並無涉及與兩岸關係一中一台等政治議題相關言論。
陳亭妃表示，這張清大簽的承諾書居然是真的，經她向教育部求證，頂尖大學清華大學也有簽下承諾書，如果連國立大學都淪陷了，世新大學就不是教育部所說的個案了，這已經違反兩岸人民關係條例與學術自由的原則，陳亭妃要求教育部必須儘速全面了解國內各大學的情況，徹底清查到底還有多少已簽署的未爆彈。
教育部國際司司長楊敏玲表示，教育部統計，105學年（2016年8月到2017年7月）中國短期研修生人數為3萬2648人，研修生在我國讀書期間最長為一年，只要我國的大學和中國的大學互相簽約即可招收短期研修生，中國學位生則有9327人，必須透過陸聯招的管道申請分發。
教育部長潘文忠昨天在教委會答詢時表示，依兩岸人民關係條例第33條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，如未向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定，且締結聯盟或書面約定的合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容，違者最重可處新台幣50萬元且限期改善。潘文忠初步認定世新大學違法，教育部今早確認清大該份承諾書為真，依相同標準，清大恐也同樣觸法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 去了台灣和中國… 休傑克曼大讚台人親切 絕口不提強國
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 台中市府拚交通 通過追加預算35.5億
- 中國粉絲自拍棒來亂的 惹惱X教授不玩了
- 光豐箭筍節辦桌 促銷每桌2500元
- 亞洲新灣區 擬引進無人駕駛車
- 心電感應哥哥出事了 嬤千里狂奔見最後一面…
- 受贈逾百輛復康巴士 台北市府遭疑分配不均
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 退將赴中違規 最重取消終身俸
- 酒駕男醉茫茫撞電桿 酒測值1.59還被查出吸安
- 《2017秋冬男裝週》6
- Oculus VR裝置降價搶市
- 日本LPGA》大金蘭花盃首日 蔡佩穎、姚宣榆並列第7
- （雲林）台西工業區轉綠能專區 不解編
- 「鋼鐵人」！ 鐵釘卡肚2年沒事
- 國際廢紙價格飆漲 正隆工紙再漲1500元
- 3/3重要財經新聞一覽
- 「幫檢察官辦案」 阿嬤被騙當車手
- 霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人
- 女模遭謀財殺害 嫌犯捷運丟棄死者包包身影曝光
- 男友離婚7年了！樂基兒否認當小三
- 《逸趣橫生 時尚摺學》輕．奢華
- 創意還是噁心？ 學生自製老鼠屍體筆袋上網賣
- 經典賽》日媒曝台灣內鬥 日球迷這樣說…
- 網拍女模遭棄屍廢棄商場 嫌犯曾在同地點伸狼爪
- 阿嬤車手被詐再遭利用 連剝兩層皮
- 母攜兒疑欲跳湖尋短 警、消全面搜尋
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 創校78年延平國小 將拆除重建
- 蓋達證實 二號首腦在敘遭美空襲擊斃
- 醉女控「恐怖計程車」遭打臉 最後結果讓她氣炸
- 金鋼狼接班人要找誰？休傑克曼點名「他」來演
- 新竹縣市農會 僅寶山遭在野挑戰
- 林明禎身材太火辣 女上男下人夫有反應！
- 紀念228事件70週年 四雄學校明遊行
- 美未改3指標 彭︰台灣不會列匯率操縱國
- NBA》尼克強打三角戰術 羅斯：盡力不搞砸
標題：獨家》世新才爆簽一中承諾書 綠委：清大也有簽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email