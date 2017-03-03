獨家》世新才爆簽一中承諾書 綠委：清大也有簽

2017-03-03 08:54

〔記者林曉雲／台北報導〕連環爆？世新大學才被質疑簽署一中承諾書，民進黨籍立委陳亭妃今早再踢爆，國立大學也淪陷，頂尖大學清華大學為招收短期的中國研修生，也簽下了保證不會教一中一台等政治議題的承諾書，陳亭妃向教育部求證清大該份承諾書為真實，的確由清大發出。

陳亭妃質疑一中承諾書的幕後黑手恐是中國執政者，台灣的各大學只要招收中國研修生，都被要求必須簽下政治性的承諾書，保證中生來台灣所學不會與一中一台等議題有關，教育部不只狀況外，昨天還誤判世新為個案，她要求教育部和陸委會必須儘速全面了解國內各大學的情況。

陳亭妃出示一份來自網路PTT的承諾書，該承諾書由清大全球事務處國際學生組署名發出，自2016年到2017學年度第2學期，亦即自今年2月11日到6月20日，邀請中國高校優秀學生前來交流學習，旨在參與清大開設各學系專業課程，承諾並無涉及與兩岸關係一中一台等政治議題相關言論。

陳亭妃表示，這張清大簽的承諾書居然是真的，經她向教育部求證，頂尖大學清華大學也有簽下承諾書，如果連國立大學都淪陷了，世新大學就不是教育部所說的個案了，這已經違反兩岸人民關係條例與學術自由的原則，陳亭妃要求教育部必須儘速全面了解國內各大學的情況，徹底清查到底還有多少已簽署的未爆彈。

教育部國際司司長楊敏玲表示，教育部統計，105學年（2016年8月到2017年7月）中國短期研修生人數為3萬2648人，研修生在我國讀書期間最長為一年，只要我國的大學和中國的大學互相簽約即可招收短期研修生，中國學位生則有9327人，必須透過陸聯招的管道申請分發。

教育部長潘文忠昨天在教委會答詢時表示，依兩岸人民關係條例第33條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，如未向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定，且締結聯盟或書面約定的合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容，違者最重可處新台幣50萬元且限期改善。潘文忠初步認定世新大學違法，教育部今早確認清大該份承諾書為真，依相同標準，清大恐也同樣觸法。