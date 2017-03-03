| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
登山客走八通關墜崖受傷 直升機入山救援 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
 首頁 > 生活

去年高雄交通違規冠軍 不是「高雄式左轉」啦！

高雄市去年交通違規結案件數達137萬餘件，拖吊車出動頻繁。（記者葛祐豪攝）

2017-03-03  08:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局統計去年交通違規結案件數，達到137萬餘件，其中「違規停車」奪冠，被稱為「高雄式左轉」的「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，只排第5名。

交通局強調，高雄市去年交通違規結案件數雖達137萬餘件，但已比前年的168萬餘件減少。

前5大的交通違規行為中，違規停車居冠，佔比約27％，其次依序為「一般道路超速60公里以內」、「闖紅燈或紅燈右轉」、「未繳高速公路通行費」、「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」。

被外界譏為「高雄式左轉」的違規行為，歸類於「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，排第5名。警方強調，在大力取締下，「高雄式左轉」已逐漸減少。

高雄市交通局指出，去年A1（24小時死亡）死亡人數164人，比前年175人減少11人；去年車禍受傷人數7萬1479人，也比前年減少2014人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通違規 違規停車 高雄式左轉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：去年高雄交通違規冠軍 不是「高雄式左轉」啦！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.