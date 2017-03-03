去年高雄交通違規冠軍 不是「高雄式左轉」啦！

高雄市去年交通違規結案件數達137萬餘件，拖吊車出動頻繁。（記者葛祐豪攝）

2017-03-03 08:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局統計去年交通違規結案件數，達到137萬餘件，其中「違規停車」奪冠，被稱為「高雄式左轉」的「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，只排第5名。

交通局強調，高雄市去年交通違規結案件數雖達137萬餘件，但已比前年的168萬餘件減少。

前5大的交通違規行為中，違規停車居冠，佔比約27％，其次依序為「一般道路超速60公里以內」、「闖紅燈或紅燈右轉」、「未繳高速公路通行費」、「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」。

被外界譏為「高雄式左轉」的違規行為，歸類於「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，排第5名。警方強調，在大力取締下，「高雄式左轉」已逐漸減少。

高雄市交通局指出，去年A1（24小時死亡）死亡人數164人，比前年175人減少11人；去年車禍受傷人數7萬1479人，也比前年減少2014人。