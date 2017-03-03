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喜歡刺激！ 女生都愛這種A片內容...

女生最喜歡看有狗仔式姿勢的A片。（圖取自網路）

2017-03-03  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕不止男生，女生也會看A片！只是男生和女生會喜歡的A片大不相同，有網站整理了女生喜歡的4種A片類型，同時也做了排名，來看看這4種女生喜歡的A片類型是什麼！

第4名 A片中有情趣用品、受虐情節

在生活中，很多女生比較難體驗到受虐情節，所以只要看到A片中的女優被人綑綁，或被多個按摩棒刺激，都會感到特別興奮。

第3名 片中較多戀愛元素

大多數的女生情感豐富，她們喜歡先看戀愛甜蜜的劇情，接著再有進一步的互動，她們喜歡接吻多，男生溫柔浪漫、甜言蜜語型的A片。

第2名 女上男下

女生也喜歡看女上男下的姿勢！別以為女上男下女生感覺會比較辛苦，所以女生不喜歡，但很多女生說，「女上男下」的姿勢，可以清楚看到女優們性感的動作與身材，會讓她們興奮。

第1名 狗仔式性愛的片子

很多女生喜歡女方屈膝向前伏下，男方則跪下從後插入的狗仔式性愛，尤其這種姿勢很刺激、激烈，又會讓女生覺得被控制，這種片子會讓她們覺得很興奮。

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