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冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
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冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報

中央氣象局指出，昨晚到今天（3日）清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭、花蓮空曠地區低溫僅9到11度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-03  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨晚到今天（3日）清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭、花蓮空曠地區低溫僅9到11度，其中最低溫為淡水9.2度，氣象局於全台各地發布低溫特報（除高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣）。

氣象局表示，昨晚到今天清晨受到冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭、花蓮空曠地區最低溫僅9到11度，其中最低溫為淡水9.2度，其他地方也只有12到14度。白天冷空氣強度逐漸減弱，北部及東北部溫度上升，高溫在19度左右，花東高溫在19到21度，中南部則在24到26度，西半部日夜溫差大。

天氣方面，在水氣仍然偏少的情況下，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局預估，週六（4日）冷氣團持續減弱，但清晨氣溫仍低，中部以北及東北部低溫只有12到14度，其他地方約15、16度，白天氣溫持續回升，各地普遍都可以來到21、22度以上。

下週日（5日）由於風向轉為東南到偏南風，各地高低溫有機會再回升2、3度，白天依舊舒適溫暖。大部分地方的天氣仍較為穩定，不過東半部地區會有局部短暫雨，晚上開始華南的鋒面逐漸接近台灣，北部地區水氣增多，降雨機率提高。

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空氣品質方面，今天中南部地區及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲林沿海風速強，可能有揚塵發生。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
11 ~ 16 12 ~ 22 14 ~ 23 13 ~ 17

氣象局於各地發布低溫特報（除高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣）。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）

今天中南部地區及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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