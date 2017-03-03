加拿大健保比台灣還狂 生小孩從掛號到三餐都包了

2017-03-03 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的健保資源常被稱讚比國外的醫療還要好很多，但有到加拿大留學的台灣人指出，其實加拿大的魁北克更加厲害，當他的太太在當地醫院剖腹生產、早產的兒子也住了近1個月後，櫃檯人員卻沒有要他結帳，反而是說「你直接走就好了」，因為從掛號費到產婦的三餐等，健保都全包了。

《良醫健康網》節錄由時報出版、曾在加拿大生活過的胡川安所撰寫的《絕對驚豔魁北克：未來臺灣的遠方參照》一書內容指出，他懷孕31週的太太因羊水突然破了，曾於當地緊急剖腹，之後住院超過兩週、早產的兒子也住了近1個月，但當他前往櫃檯準備結帳時，工作人員表示無須繳費，並對他說「你直接走就好了，看你方便早上走還是下午走都可以！」

原來加拿大雖然每個地方的醫療資源不同，但魁北克這個地方相對豐富，從懷孕、照超音波、抽血、住院、三餐飲食、醫療耗材和新生兒的必需品，都由健保負擔，無須自費，只收取1天3塊錢的電話費。且因他的兒子是早產，當局還派出社區服務中心的護士進行家庭訪視，告知照顧早產兒的相關知識，確認家中的嬰兒床符合安全標準等。

文中也指出，加拿大的健保實施將近半個世紀，只有第一代有虧損的狀況，雖然他身為新住民，社會支持較少，但政府在健保、衛教及養育上提供各種輔助，讓新移民得以安心扶養下一代。而在魁北克省沒有所謂的健保費，每年只要申報所得稅就有健保資格，沒收入的人每年也只須繳200多元加幣的健保費（約新台幣5千元）。

文中也提到，當地的醫療分層制度做得很好，不管是懷孕初期在社區診所檢查時，醫師會詳細的問診、檢查全身，或是當產婦羊水破了，需要立刻到大醫院急診，都能依照輕重緩急處理病患，也不容易有浪費醫療資源的問題。