突破奈米極限！ 台灣技術獲國際肯定

由台大機械系與中研院物理所，耗時7年共同開發的次奈米級定位技術，獲得東京奈米科技展最佳商業媒合獎，不但是台灣團隊首次在這項國際奈米展中獲得肯定，台灣也成為繼德、日、美，第4個擁有這項技術的國家。（胡恩德提供）

2017-03-02 23:59

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣精密技術再獲國際肯定！由台大機械系與中研院物理所，耗時7年共同開發的次奈米級定位技術，獲得東京奈米科技展最佳商業媒合獎，不但是台灣團隊首次在這項國際奈米展中獲得肯定，台灣也成為繼德、日、美，第4個擁有這項技術的國家。

蔡英文政府推動五大創新產業，智慧精密機械為重點發展項目之一。中研院物理所研究副技師胡恩德指出，要製造出精密機械，需要仰賴比奈米更高解析的定位技術，才能推動進行產業升級。過去相關的技術都掌握在德國、美國與日本手中，台灣雖已有不錯的奈米技術，但仍不及這幾個國家，因此製作精密機械的成本仍然偏高。

為了克服這個限制，台大機械系與中研院物理所的團隊，將物理所的次奈米級驅動核心技術融合機械系的工程設計技術，耗費7年，開發精密定位系統，一舉將傳統工具機解析度提升達到0.1奈米，成為全世界第4個擁有這項技術的國家。

胡恩德說明，目前這項技術已使用於奈米級X光顯微鏡、原子力顯微鏡與電子顯微鏡，中研院物理所中的實驗儀器也多是使用這項技術。此外，「台灣技術」也在這2年順利引入德國國家量測中心、美國布魯克黑門實驗室與日本的多所大學。胡恩德也透漏，不少國外研究機構表示，MIT比本國生產的儀器更精準。

事實上，這項技術在2年前就已經發展成熟，不過由於較為創新反而使不少的廠商保持觀望的態度。胡恩德說明，透過這次在東京奈米科技展獲獎，不但證明這些年的研究沒有白費，且證明台灣的技術力是可以與世界匹敵。

這次獲獎後，除了得到多國研究團隊的關注，台灣也逐漸有廠商願意投入生產，預計在今年內商品化，投入精密儀器設計。胡恩德估計，次奈米級定位技術商業價值在2018年將達260億台幣。