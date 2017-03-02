8縣市首長聯手進軍日本食品展 桌球王子江宏傑代言
2017-03-02 23:54
桌球王子江宏傑擔任代言人。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府農業局進軍東京國際食品展打響知名度，5年來訂單大幅成長1倍，突破3500萬元，市府今年與農委會擴大合作，由市長陳菊親自領軍、桌球王子江宏傑擔任代言人，8縣市首長聯手挺進日本，一起現做沙拉料理，行銷台灣的農產品。
農業局率領農會、型農及友善企業等，前進東京國際食品展已邁入第6年參展，3度邀集南台灣縣市首長赴日行銷，打響台灣水果的知名度，訂單逐年穩定成長，從首年1500萬元，5年來成長1倍，去年突破3500萬元，成功打入國際市場。
由於東京國際食品展將於下周一登場，市府農業局今年與農委會擴大辦理，將由市長陳菊親自領軍，與8縣市首長、農委會主委、駐日代表，一起攜手挺進日本，並邀請桌球王子江宏傑代言，以台灣水果、果乾，現做一盤沙拉料理，要送給妻子福原愛，品嘗甜蜜的好滋味。
農業局科長廖大慶表示，這次特別邀請桌球王子江宏傑擔任農產行銷特使，用滿滿的台灣好味，手作愛的沙拉，除了送給福原愛品嘗，更無私分享給台日朋友，現場並播放教學短片，了解台灣優質健康農產品的環境，教導民眾在家就能做出健康好料理。
江宏傑指出，他希望除了桌球外，也能代表台灣，將農產品推向國際，這道「愛的台灣味」沙拉使用台灣鳳梨、香蕉等，搭配龍眼、芒果等果乾，再淋上蜂蜜調和，再配上台灣好茶，成為簡單又美味的料理。
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