竹市焚化爐歲修 竹縣每日將暫置110公噸垃圾

2017-03-02 22:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市焚化爐3月起到5月辦理歲修作業，加上苗栗縣焚化爐也無法進場，新竹縣家戶垃圾有超過一半沒有去處，包括竹北、新豐和竹東等3鄉鎮市，即日起只能每天暫時堆置在掩埋場，合計約110公噸垃圾，3個月後恐怕將新增近一萬公噸的垃圾量。

縣府環保局表示，竹縣家戶垃圾每日約210公噸，原本委由新竹市（150公噸）及苗栗縣（60公噸）焚化爐代為處理；但受到法令限制，竹縣有8個鄉鎮位在水源保護和集水區範圍，依法不得引進垃圾焚化產出的底渣，底渣資源化產品，未能達到苗栗縣互惠合作回運的比例，已自2月23日起暫停進場。

也因此，農曆年後恢復家戶垃圾清運，竹北與新豐共用垃圾掩埋場迄今已暫時堆置約4200公噸；竹東鎮垃圾掩埋場則自去年底迄今，初估累計堆置逾3000公噸。

環保局表示，各地焚化爐3月進入上半年度歲修排程，竹市焚化爐預計歲修到5月20日，竹縣每日垃圾進場量也由150公噸，調整為每日100公噸。為此，該局今天召開垃圾調度會議，安排各鄉鎮市垃圾去處；其中，竹北市大約將有48公噸、新豐鄉25公噸和竹東鎮37公噸垃圾，被要求暫置掩埋場。

環保局估計，迄5月份，竹縣新增的暫置垃圾量將達到9500公噸，若連同先前的7200公噸，合計約1萬6700公噸垃圾，只能待日後設法慢慢消化了。

環保局長黃士漢說，除要求各公所務必加強沿線垃圾破袋檢查工作，也請民眾共體時艱，確實做好垃圾分類及減量工作。而為解決底渣資源化產品去化問題，該局已取樣品，委請民間機構協助開發資源化水泥客製品，希望能有效化解底渣回運數量的瓶頸，根本處理垃圾進焚化爐量的限制。

對此，竹北市和新豐鄉清潔隊都說，將持續推動垃圾減量，並加強消毒暫置垃圾場所。