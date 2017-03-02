高雄歡慶婦女節 5大系列15項活動知性展開
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今年婦女節活動內容豐富多元，結合影展、影像展、論壇、講座及主題書展等5大系列、15項活動，社會局長姚雨靜表示，今年活動以《女人•女能》為名，透過5大系列活動，表彰她們的貢獻，促進民眾對女性權益與性別平權的了解，進而消除對女性歧視，達到性別平權的目的。
《女人•女能》影像展在市立圖書館總館7樓際會廳外長廊，蒐羅11位在世或已逝與高雄有淵源的女性，她們在文化傳承、政治參與、社會運動、醫療、環保食安等不同領域堅持奉獻奮鬥。
這項影像展 即日起至12日在圖書館總館展出；3月16日至31日移至社會局婦女館展出。
另外影展開幕場3日下午2時舉行，放映影片「粉紅鬥士：桑帕特帕爾」，內容描述印度女性組成「粉紅紗麗幫」，為受暴婦女爭取權益進行社會運動的故事。
閉幕片12日下午2時30分，放映「金門銀光夢」描述好萊塢第一位華裔女導演伍錦霞的奮鬥過程，當天並邀閉幕片導演魏時煜來高雄進行映後座談，開幕及閉幕影片都在圖書館總館7樓際會廳放映。
《女人•女能》論壇以「女力崛起－翻轉社會的溫柔力量」主題，邀婦女運動與女性文化紮根多有貢獻的《南國女人》傅孟麗，與長期在高雄耕耘婦女運動的《永不後悔的醫生》李佳燕，推動女性成長與高雄閱讀文化的《閱讀耕作家》王怡鳳分享經驗。地點在圖書館總館7樓際會廳。
講座則是邀導演魏時煜、影像展人物《戰鬥媽媽》王南琦於12日上午10時、19日下午2時30分在社會局婦女館演講廳，分享她們著作的電影、書籍，以及她們本身從事倡導的社會議題。主題書展則是由圖書館總館3樓展出館內關於女性傳記、女性議題有關的書籍或影片。
各項活動都是免費參加，已開放自由報名，詳情請上「高雄婦女節」臉書粉絲專頁、婦女館官網查詢，也可洽詢婦女館07-3979672分機10服務台。
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