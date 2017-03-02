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中庄調整池6月運轉 北北桃今夏供水更穩定

中庄攔河堰。（記者李容萍攝）

2017-03-02  22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕雨量不足石門水庫供水壓力加重，經濟部水利署署長賴建信、桃園市長鄭文燦今天下午勘查利用大漢溪中庄廢河道、斥資42.33億餘元進行「中庄調整池工程計畫」，是國內第一座大型調整池，目前主體工程已近完成，預計5月試運轉、6月汎期來臨前啓用營運，屆時可供應大湳與板新淨水場每日最大80萬噸用水，有助於北北桃供水更加穩定。

鄭文燦表示，石門水庫供水區域包括板新、大湳、平鎮給水廠，新北市部分區域用水也由板新、大湳廠供給，水利署執行「板新地區供水改善計畫二期工程」，為提高石門水庫蓄水量及壽命，同時執行防淤、清淤計畫，以及興建中庄攔河堰、中庄調整池，待6月啟用運轉，板新給水廠可多使用翡翠水庫的水，兩個水庫之間可互相調度用水，以減輕石門水庫的供水壓力，並建立更加靈活的調水制度。

賴建信也說，中庄調整池有效蓄水量為492萬噸，上游的中庄攔河堰為一活動式水閘門，攔河堰湖面的面積約41公頃，加上調整池總面積約50公頃，等於是一座「平面的水庫」；中庄調整池6月啟用營運後，未來如遇颱風來襲導致石門水庫原水濁度較高時，即可透過中庄調整池調節，備援板新與大湳淨水廠約6.2日的用水，以確保板新、桃園地區有乾淨的水可使用。

至於頂山腳加壓站是板新大漢溪水源南調桃園的計畫工程，主要將板新給水廠自來水加壓送水至大湳給水廠後端自來水系統，同樣預計6月完成，屆時可「北水南送」，由頂山腳加壓站供水給大湳淨水廠。

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  • 中庄調整池6月運轉日供80萬噸，北北桃今夏供水更穩定。（記者李容萍攝）

    中庄調整池6月運轉日供80萬噸，北北桃今夏供水更穩定。（記者李容萍攝）

  • 中庄調整池6月運轉日供80萬噸，北北桃今夏供水更穩定。（記者李容萍攝）

    中庄調整池6月運轉日供80萬噸，北北桃今夏供水更穩定。（記者李容萍攝）

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