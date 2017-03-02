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冷氣團發威！ 淡水低溫已下探到8.9度

2017-03-02  22:18

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團發威！今強烈大陸冷氣團南下，晚間8時59分淡水低溫已下探到8.9度。

根據中央氣象局資訊，今晚平地已出現9度以下低溫，淡水晚間已下探到8.9度，新屋晚間9時2分也出現12度低溫。晚間10時，淡水溫度已稍回升至9.2度。

氣象局預測，今晚至明日清晨是冷氣團威力最強的時候，配合輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭、花蓮的空曠地區，低溫下探9度，其他地方也只有12到14度。

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  • 晚間8時59分淡水低溫已下探到8.9度。（圖擷取自氣象局）

    晚間8時59分淡水低溫已下探到8.9度。（圖擷取自氣象局）

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