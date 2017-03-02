新店鐵皮工廠大火傳5人受困 消防上百人到場撲救

2017-03-02 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新店晚間傳出工廠火警，火勢全面燃燒，先前傳出有5名人員受困，消防局派出126人46車到場搶救，詳細起火原因警方正在調查當中。

新店區新潭路一段39巷10號一處約100坪鐵皮連棟工廠，稍早突然傳出火警，目前警消人員已趕到現場搶救，詳細情形仍未公布。