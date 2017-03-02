宜縣基層農會選舉 壯圍 、三星總幹事派勝出

2017-03-02 21:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣10個基層農會陸續選出新任理、監事，競爭最激烈的壯圍與三星農會，都是理事長派與總幹事派相互競爭，結果都由總幹事派獲勝；壯圍現任總幹事陳玉華、三星總幹事謝志旭可望獲聘續任；壯圍現任理事長潘旺樹、三星理事長廖學嵩，所掌握的理事席次居劣勢，且有其他人競爭，位置恐怕不保。

三星地區農會最近2屆選舉，都出現2派人馬競爭；4年前，現任理事長廖學嵩與謝志旭聯手擊退強敵，這次選舉2人卻分道揚鑣，相互捉對廝殺。理事選舉結果，總幹事派以5比4險勝，宜蘭縣唯一民進黨籍的農會總幹事謝志旭可望續聘，並將推養鴨業者黃明杰出任理事長；理事長派則在3席監事中囊括2席，常務監事人選以廖順福呼聲最高。

壯圍農會也是分成理事長派與總幹事派，由於本屆曾爆發賄選案，這次選舉更引人注目；今天會員代表大會選出9席理事，總幹事派以7比2打敗理事長派，陳玉華可獲連任總幹事，並推壯圍鄉民代表林听洲角逐理事長。現在理事長潘旺樹推莊東輝挑戰陳玉華，而今可能連理事長職位都不保。

至於其他農會，選情相對單純；羅東鎮農會當權派掌控全局，理事長張倉田轉戰常務監事，遺缺由宜蘭縣議員陳漢鍾角逐，總幹事黃智庸力拚連任；蘇澳地區農會總幹事黃燦然爭取蟬連，常務監事劉金德選理事長，前理事羅文炳征戰常務監事，結果已呼之欲出。

冬山鄉農會總幹事黃志耀邁向6連霸，理事蔡東海接掌理事長，理事謝茂山轉戰常務監事；五結鄉農會3巨頭均尋求連任，總幹事李林欽挑戰8連霸。

另，宜蘭市農會總幹事謝立賢連任沒有問題，理事長陳正仁將交棒給縣議員林錫明，常務監事可能由陳章城擔任。員山鄉農會總幹事游長峰有前總幹事黃佑任加持，黃也要回鍋挑戰理事長，常務監事由縣議員陳俊宇出任，選情單純。

礁溪鄉農會林、吳兩派系整合順利，吳派的現任總幹事李淑芬將連任，理事長推李淑芬堂弟李明鴻接任，常務監事則可能由林派現任的林森枝續任。頭城農會總幹事吳立民未遇競爭者，理事長也將由議員林金龍續任。