南投市管線搶修 明上午8時起大規模停水

南投市因管線搶修工程，明日上午8時起展開停水、減壓供水2種措施，南投市總共34里之中，有一半17個里受影響。（記者謝介裕攝）

2017-03-02 21:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市因管線老舊、破損問題，導致自來水有外漏及供應不穩定之虞，水公司將進行『破管搶修』工程，明日上午8時起展開停水、減壓供水2種措施，南投市總共34里之中，有一半17個里受影響，規模之大，也是歷年來罕見，台灣自來水公司南投營運所呼籲民眾預先儲水備用，預計在夜間7時以後就能恢復正常用水。

停水區域：平山里、漳和里、漳興里、南投里、龍泉里、永豐里、新興里、福興里及康壽里等9里。降壓範圍則是三和里、平和里、三興里、永豐里、三民里、仁和里、彰仁里及崇文里等8里。