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喜歌劇《賈尼．斯基基》涴莎打造親子友善觀賞環境

2017-03-02  21:44

［記者劉婉君／台南報導］提供親子友善的觀賞環境，台南涴莎藝術展演中心推出普契尼歌劇《賈尼．斯基基》，9日至12日將一連演出6場，其中，11、12日兩天下午各有一場兒童場次，除了以造型氣球布置會場，現場還有棉花糖，讓兒童也能開心入場觀賞歌劇。

《賈尼．斯基基》是涴莎藝術展演中心繼拉威爾歌劇《孩童與魔法》後，推出的第二齣歌劇，以詼諧有趣的手法，講述爭奪遺產的議題與年輕男女的戀愛問題，全長約60分鐘，由曾國豪導演，邀請國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所協同演出，長榮女中美容及時尚造型科協助妝髮，奇美博物館出借樂器，15人的樂團伴奏，讓民眾更能感受現場的藝術氛圍及戲劇張力。

音樂總監盧瓊蓉說，演員將以義大利原文演唱，現場將搭配同步中文字幕，她也會在表演開始前導聆，讓大人小孩都能更容易入門。

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  • 台南涴莎藝術展演中心9至12日推出喜歌劇《賈尼．斯基基》。（記者劉婉君攝）

    台南涴莎藝術展演中心9至12日推出喜歌劇《賈尼．斯基基》。（記者劉婉君攝）

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