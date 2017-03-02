歷史影像重回部落 台史博邀民眾參與歷史解釋

國立台灣歷史博物館帶著30年前的紀錄片回到部落，邀當地民眾一同解讀歷史影像。（記者劉婉君翻攝）

2017-03-02 21:32

［記者劉婉君／台南報導］國立台灣歷史博物館從2月中旬開始，帶著30年前的歷史影像，回到西南沿海的宮廟及部落播放，邀請當地民眾一同解讀歷史影像，看見傳統的過去，思考文化變遷，建立在地認同，也為影像補充更多資訊。

台史博配合文化部地方學計畫，透過影像重返部落活動，將歷史影像帶回地方，與民眾重新對話，從2月到7月，初步規劃將舉辦7場次，其中有3場在平埔部落，上個月已到台南的南鯤鯓代天府、鹽水武廟，播放導演葉鴻洲於1988至1991年間拍攝的台灣傳統信仰與民俗工藝紀錄片；3月5日上午10點，將再帶著日治時期東京外國語大學學者淺井惠倫等及中研院學者劉斌雄記錄的平埔影像，回到佳里北頭洋蕭壟社發展協會。

台史博表示，歷史影像重返地方，不僅記錄了常民集體記憶的存在與連結，也可進一步思考民俗傳統具有面對社會動態應變的靈活特性，邀請在地居民與有興趣的民眾一同來與影像對話。

活動詳情可上台史博官網查詢。