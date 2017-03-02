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金門教育處長李文良扮領頭羊 首辦公開課

金門縣政府教育處長李文良首堂（中）公開課是教授羽毛球課。（記者吳正庭攝）

2017-03-02  21:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣教育處長李文良今天在金鼎國小辦理「處長公開課」，希望扮演「領頭羊」，以身教帶動校長公開課，促發更多教師公開課，讓教育部新課綱未來順利上路。

教育部規定107年開始，所有校長、老師每年至少要公開授課一節，消息傳出，不僅在其他縣市引發教師反彈，金門縣國教輔導團也憂慮學風保守的金門，施展不開。

縣府教育處長李文良得知，向所屬承諾「我來做」，決定親自下場；被選中示範的金鼎國小校長蔡雪芳也表示，「不會另做安排，一切照課表進度」，李文良根據課程表的「誰『羽』爭鋒」，教授羽毛球課。

李文良是美國北科羅拉多大學體育學博士，為了這場處女秀，事前多方蒐集資料「惡補」一番。首堂公開課，不僅李文良賣力，全縣19所小學校長幾乎全數到齊，勤記筆記外，也在事後的「議課」中詳加討論、切磋，認真的模樣猶勝大考。

國教輔導團課程督導許雪芳指出，之前有其他縣市教育主管表明先辦公開課，但一直未見行動；李處長願意開全國先例，以教育主管身分開第一堂課，對全縣校長有很大鼓勵作用。

許雪芳指出，以前老師的教學是單打獨鬥，現在提倡團隊合作、共同備課；以前，家長總覺得教室的門是很難進去的，從現在開始「教室的門會打開」，讓家長了解、參與，學校也要走入社區，這也是107課綱的精神。

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  • 金門縣政府教育處長李文良（左四）辦理公開課，福建省政府秘書長翁明志（右四）及全縣小學校長均到場聆聽。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府教育處長李文良（左四）辦理公開課，福建省政府秘書長翁明志（右四）及全縣小學校長均到場聆聽。（記者吳正庭攝）

  • 金門縣政府辦理公開課，許多小學校長及承辦人均到場記筆記、全神貫注「聽課」。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府辦理公開課，許多小學校長及承辦人均到場記筆記、全神貫注「聽課」。（記者吳正庭攝）

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