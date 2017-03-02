世大運過半年沒長進？ 仍有逾7成不願進場觀看
〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運今年8月登場，活動倒數5個月。TVBS今日公布自家民調，結果顯示，僅13%表示會進場觀看，76%不會到現場。此民調與北市府研考會去年9月公布的民調如出一徹，顯示世大運歷經半年多，並無提升民眾的興趣。
根據TVBS民調，65%民眾知道北市將舉辦世界大學運動會，但仍有35%民眾不知道。針對地區進行交叉分析則顯示，主辦的台北市有82%民眾表示知道世大運，而將進行部份賽事的新北市（72%）和桃竹苗地區（70%），則有7成左右民眾知道，其他地區民眾知道的比例較低，雲嘉南地區僅過半（52%）。
另外，50%民眾對台北市長柯文哲辦好世大運有信心，17%沒有信心，32%沒意見；高達75%民眾認為世大運有助於提昇台灣國際地位，僅9%認為沒有幫助。
調查也詢問民眾是否願意到場觀看世大運的比賽？結果顯示，僅13%表示會，76%則不會到現場觀看，10%表示將視情況而定，2%沒有表示意見。
TVBS民意調查中心於2月23日至24日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸905位20歲以上台灣地區民眾，最後成功訪問有效樣本811位。信心水準95%，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。
民眾是否願到場觀看世大運的結果，與北市府研考會去年9月公布的民調如出一徹，顯示世大運歷經半年多，並無提升民眾的興趣。北市府研考會去年9月公布「世大運民調」，結果顯示，僅15.3%有興趣觀看開閉幕表者，高達74.4%民眾對世大運沒興趣。該電話訪問時間為去年9月1日至6日，有效樣本1057人，抽樣誤差約3.01%。
對此，世大運發言人楊景棠表示，日前有舉辦「送加油小卡」給選手的雙城挑戰活動、聖火火炬手海選活動；接著，每個月將舉行文化活動、測試賽，及志工培訓，希望藉此提升民眾參與意願。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 獨家》師大附中遭爆 校方抓檢舉內鬼害職員失控
- 幫蓋被、拿橘子、抽衛生紙… 護理師自嘆如女傭！
- 搭車要付錢！ 機捷通車首日人潮退燒
- 重度憂鬱靠職訓成手藝達人 過年擺攤7日進帳5萬
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 重車輾壓 新林路坑坑疤疤
- 翹孤輪、砂石灑滿地 貨車吃罰單9千元
- 通緝犯拒捕駕車衝撞警 法官晚間准予羈押
- 川普國會演說搏好評 幕後推手是她...
- 板野友美「再進化」 山根額頭連成線
- 統整全台45處不義遺址 鄭麗君：讓下一代更瞭解歷史
- 熱身賽初登板 殷仔1局9球收工
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 全智賢產後暴瘦 超細鳥仔腳嚇壞粉絲
- （影音）「我是拎老杯」！《星際異攻隊2》新預告星爵爸曝光
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
- NBA》16連敗總算終止 林書豪樂：卸下包袱
- 機車停自家騎樓 「車頭朝外」連吃22張罰單
- 大福彩 頭獎連50摃
- HBL決戰小巨蛋／誰來破解 南山必殺技
- 柑仔店賣菸給少年 老闆娘最重罰5萬元
- 竹市明志書院停車場 16年首次大修
- 龍潭區農會選舉理監事 氣氛緊繃
- 百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開
- 蔡正元酸馬像228孝子鞠躬哈腰 馬辦回擊：刻意挑動省籍情結
- 毒品塞胸罩小褲褲 女毒蟲「前凸後翹」遭識破
- 關渡平原是一次性消費？ 柯P否認
- 元長、褒忠鄉農會理監事選舉 綠營全軍覆沒
- 唐鳳臉書公布 FbStart團隊將來台設立據點
- 超噁！妙齡女前面提款 變態男在後露鳥打手槍…
- 被詐有救了！警扣車手2000萬土地
- 社論》也談總統的白髮
- NBA》老鷹想補強後場 目標鎖定卡德隆
- 日本汽車駕駛闖平交道 遭列車撞擊後起火慘死
- 運鈔車與大貨車擦撞 兩人受傷送醫
- 三大法人買超23億 外資買超28億
- 機捷今通車 柯文哲給99分：第一天不錯了啦！
- 賞櫻食光
- 「以為是在協助辦案」 6旬婦淪車手遭羈押
- 宜蘭蘇澳住宅火警 2人頂樓避難嗆傷
- 美上週申請失業救濟金人數 創近44年來新低
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
標題：世大運過半年沒長進？ 仍有逾7成不願進場觀看
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email