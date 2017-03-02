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世大運過半年沒長進？ 仍有逾7成不願進場觀看

2017-03-02  21:21

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運今年8月登場，活動倒數5個月。TVBS今日公布自家民調，結果顯示，僅13%表示會進場觀看，76%不會到現場。此民調與北市府研考會去年9月公布的民調如出一徹，顯示世大運歷經半年多，並無提升民眾的興趣。

根據TVBS民調，65%民眾知道北市將舉辦世界大學運動會，但仍有35%民眾不知道。針對地區進行交叉分析則顯示，主辦的台北市有82%民眾表示知道世大運，而將進行部份賽事的新北市（72%）和桃竹苗地區（70%），則有7成左右民眾知道，其他地區民眾知道的比例較低，雲嘉南地區僅過半（52%）。

另外，50%民眾對台北市長柯文哲辦好世大運有信心，17%沒有信心，32%沒意見；高達75%民眾認為世大運有助於提昇台灣國際地位，僅9%認為沒有幫助。

調查也詢問民眾是否願意到場觀看世大運的比賽？結果顯示，僅13%表示會，76%則不會到現場觀看，10%表示將視情況而定，2%沒有表示意見。

TVBS民意調查中心於2月23日至24日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸905位20歲以上台灣地區民眾，最後成功訪問有效樣本811位。信心水準95%，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

民眾是否願到場觀看世大運的結果，與北市府研考會去年9月公布的民調如出一徹，顯示世大運歷經半年多，並無提升民眾的興趣。北市府研考會去年9月公布「世大運民調」，結果顯示，僅15.3%有興趣觀看開閉幕表者，高達74.4%民眾對世大運沒興趣。該電話訪問時間為去年9月1日至6日，有效樣本1057人，抽樣誤差約3.01%。

對此，世大運發言人楊景棠表示，日前有舉辦「送加油小卡」給選手的雙城挑戰活動、聖火火炬手海選活動；接著，每個月將舉行文化活動、測試賽，及志工培訓，希望藉此提升民眾參與意願。

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  • 台北世大運今年8月登場，活動倒數5個月。TVBS今日公布自家民調，結果顯示，僅13%表示會進場觀看，76%不會到現場。圖為世大運吉祥物熊讚。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台北世大運今年8月登場，活動倒數5個月。TVBS今日公布自家民調，結果顯示，僅13%表示會進場觀看，76%不會到現場。圖為世大運吉祥物熊讚。（資料照，記者黃耀徵攝）

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