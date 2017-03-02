板橋中山國小校舍老舊 耗資近8億元改建
2017-03-02 21:08
板橋中山國小將導入美學精神，讓校園建築充滿藝文特色。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋浮洲地區歷史悠久的中山國小，因校舍老舊空間不足，新北市政府利用內政部營建署回饋的學校用地，耗資近8億元，進行校舍改建工程，今天舉行動土典禮，第一期預計108年5月完工，將貫徹美學精神，讓校園建築充滿藝文特色。
朱立倫表示，教育是最重要的基礎建設，新北市升格以來，投入許多資源在板橋、新莊、三重、永和等，積極進行老校更新，中山國小建校近60年，感謝歷屆校長、老師及家長會付出，改建後浮洲地區將有一座歷史悠久但是擁有嶄新校舍的國小，培育更多優秀人才。
工務局長朱惕之指出，中山國小民國47年創建，校舍老舊不堪使用，配合浮洲合宜住宅闢建，未來將進駐大量人口，預估800名學童有就學需求，市府向營建署爭取0.63公頃土地新建校舍，提供師生安全、舒適的學習環境。
新工處長詹榮鋒說明，本案以「先建後拆、再建再拆」分期執行，第一期工程以營建署捐贈校地，新建校舍及地下停車場，包括活動中心及227輛汽車停車位、102個機車停車位，預計108年5月完工，接著展開第二期工程，拆除6棟老舊校舍，預計將興建4層樓教室、運動場及景觀遊戲設施。
中山國小校長王健旺表示，中山國小改建工程是板橋大觀藝術園區最重要的一環，將以美學導向精神，營造校園藝文環境，例如闢建藝文活動草坡，樓梯間設置藝術框架，花園有藝文展示空間，川堂及戶外階梯化為戲劇小舞台，打造美學教育場域。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 被抓姦 前妻跟小王被判付前夫 40萬元「精神慰撫」
- 機捷通車 副總統陳建仁：直達美好
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 台日對抗賽》日本7強投飆36球 王柏融只揮空這一顆（影音）
- 台人攜大量黃金赴日 外交部：可能是洗錢
- 離職警扮真警 騙走公司副總300萬
- 社論》也談總統的白髮
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 藍委倡補助投票交通費 中選會：沒有錢
- 曾沛慈黑暗面爆發 心痛到無知覺
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 中正大學是否該改名？ 教長未回答
- 約定駕駛人車險被金管會盯上 恐遭下架
- 單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女
- 〈國際現場〉倫敦地標恐遭中企收購
- 簽一中承諾書》被犧牲的學術自由 該如何彌補
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- 規劃藝文綠洲變新住民會館 桃市文化局：當初太天真
- 手機賣不好 聯想賣地撐高獲利
- HSBC女子錦標賽》魏聖美第一回合暫領先 台將龔怡萍繳74桿
- 安麗盃》冰山美人何心如 搶尾局驚險拿下首勝
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
- 豆花妹體驗心得 楊一展胸膛很彈哦!
- 模仿川普惡搞再進化 艾力克鮑德溫出白宮回憶錄
- 百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開
- 威力彩、今彩539開獎囉！
- 堀北真希閃退演藝圈 為愛甘當家庭主婦
- 東芝晶片事業 郭台銘表達有意願
- 蔡正元轟馬英九！直指徐巧芯、羅智強「龜孫子」...
- 又一高官落馬 中國港澳台僑委員會主任遭調查
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 1夜偷光1噸蕉 「銷贓」藏自家果園
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 台股開盤上漲65.79點 報9740.57 點
- 參選黨魁評估選情 潘維剛：成功不必在我
- 世新大學聲明 承諾書非學校對學校
- 中石化污染 市長促中央求償30餘億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：板橋中山國小校舍老舊 耗資近8億元改建
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分