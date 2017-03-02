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板橋中山國小校舍老舊 耗資近8億元改建

板橋中山國小將導入美學精神，讓校園建築充滿藝文特色。（記者賴筱桐攝）

2017-03-02  21:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋浮洲地區歷史悠久的中山國小，因校舍老舊空間不足，新北市政府利用內政部營建署回饋的學校用地，耗資近8億元，進行校舍改建工程，今天舉行動土典禮，第一期預計108年5月完工，將貫徹美學精神，讓校園建築充滿藝文特色。

朱立倫表示，教育是最重要的基礎建設，新北市升格以來，投入許多資源在板橋、新莊、三重、永和等，積極進行老校更新，中山國小建校近60年，感謝歷屆校長、老師及家長會付出，改建後浮洲地區將有一座歷史悠久但是擁有嶄新校舍的國小，培育更多優秀人才。

工務局長朱惕之指出，中山國小民國47年創建，校舍老舊不堪使用，配合浮洲合宜住宅闢建，未來將進駐大量人口，預估800名學童有就學需求，市府向營建署爭取0.63公頃土地新建校舍，提供師生安全、舒適的學習環境。

新工處長詹榮鋒說明，本案以「先建後拆、再建再拆」分期執行，第一期工程以營建署捐贈校地，新建校舍及地下停車場，包括活動中心及227輛汽車停車位、102個機車停車位，預計108年5月完工，接著展開第二期工程，拆除6棟老舊校舍，預計將興建4層樓教室、運動場及景觀遊戲設施。

中山國小校長王健旺表示，中山國小改建工程是板橋大觀藝術園區最重要的一環，將以美學導向精神，營造校園藝文環境，例如闢建藝文活動草坡，樓梯間設置藝術框架，花園有藝文展示空間，川堂及戶外階梯化為戲劇小舞台，打造美學教育場域。

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