機捷首日營運 至下午6點3萬6千餘人次搭乘

2017-03-02 20:56

［記者謝武雄／桃園報導］桃園機場捷運今天正式營運，截至晚上6點，運量約為3萬6千餘人次，由於機場捷運末班車為晚上11點，因此，完整的全日運量數需隔日統計彙整，桃捷公司表示，機場捷運從3月2日至4月1日票價5折優惠，希望藉由優惠票價讓民眾調整通勤方式，培養運量，多多搭乘機場捷運。

機捷末班車到A1台北站時間為翌日0點21分，台北捷運為服務旅客，特別配合調整北門站末班車時間，往松山方向改為0點41分，往台電大樓、新店方向延後至0點44分，北捷三重站往迴龍班車，調整為0點51分，往南勢角方向改為0點23分，讓搭乘機捷到站的旅客，還可以繼續下一階段轉乘；至於其他如淡水線、板南線，因原本末班車時間可配合轉乘，所以並未調整。