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比臉老得快！這「兩個」身體部位沒仔細保養會特別顯老！

2017-03-02  20:54

〔iStyle頻道／綜合報導〕抹化妝水、擦乳液、敷面膜，一絲保養程序都不放過，就是要維持青春的模樣，但是你只侷限於保養「臉」嗎？雖然臉是最常拿來評斷年紀的一項標準，但是細心的人，是會透過一些小地方觀察出你的實際生活情況和年紀，根據日本美容網站「スキンケア大学」報導，全身上下有2個部位老的比臉快，因此只要從中仔細探究就能知道一個人最真實的情況。

身體哪兩個地方比臉老的快？答案是「頭皮」和「手」多項研究都指出，頭皮老化速度比臉快10倍，比身體快12倍，而且頭皮和臉是同一塊肌膚，一旦老化鬆弛就會影響到臉，使得面部皺紋變多，所以最好定期檢測頭皮健康，使用適合自己的洗髮精，均衡飲食加按摩，把頭皮養好就不怕搔癢、出油、長頭皮屑和掉髮。

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真皮內含有大量的膠原蛋白和彈性纖維，而手的皮膚因為比身體其它部位還要薄，一旦沒保養好就容易顯老，平常除了要記得幫雙手仔細塗抹防曬油外，還要去角質，用護手霜保濕，如此一來全身上下才能真正地散發青春活力和光澤。

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  • 不要再只是幫臉凍齡啦！其它身體部位也要好好顧到呀！（擷取自akanehotta instagram）

    不要再只是幫臉凍齡啦！其它身體部位也要好好顧到呀！（擷取自akanehotta instagram）

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