不堪垃圾廣告洗版 LINE TODAY關閉新聞留言功能

通訊軟體LINE的一站式新聞平台「LINE TODAY」不堪廣告機器人入侵，宣布暫時關閉留言功能。（圖擷取自LINE TODAY）

2017-03-02 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕常看新聞的你一定有注意到，近來各大新聞頁面下方留言經常出現「洗版機器人」，有的宣傳「吃魚、喝茶」的廣告；有的在發生特定新聞議題時，集體冒出來留言帶風向；有的專門留不知所云的勵志文。通訊軟體LINE的一站式新聞平台「LINE TODAY」不堪其擾，在今天宣布關閉新聞下方所有留言功能，此舉讓網友紛紛大讚：真是福音！

LINE TODAY今天發表聲明提到，小編們已經日以繼夜的手動刪除，但是為了還給用戶一個乾淨、友善的留言空間，在新的管理程式被開發以前，忍痛決定暫時關閉留言功能，先讓大家有一個舒服的、沒有垃圾廣告留言的環境瀏覽內容。

聲明還說：「我們要對廣告垃圾留言宣戰，無論是「每天給自己一個微笑」還是「性格決定命運」，都別想蒙混過關！」

LINE TODAY的這個舉動，就連常精準分析星座運勢，被譽為「國師」的唐綺陽也在臉書上讚賞：「感謝金星逆行的好效應！以前的留言很好看，大家都在認真討論事情，但當留言不再是真心討論，已經變成偏差人身攻擊丶毫無意義的謾罵丶商人Po廣告污染眼球的地方，就是該處理的時候了。」下方網友則表示：「才想說很多垃圾留言，就關掉了，開心」、「YAHOO的也可以關掉了」。