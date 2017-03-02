植樹惡夢！ 誤種1棵「陰香」賠了1萬5千元
2017-03-02 21:30
陰香惡夢！10年陰香長這麼高。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉一蕭姓人家，10年前三合院旁長出1棵「陰香」，家人以為是「台灣土肉桂」，任其生長，才5年的時間就長到3層樓高，它不僅無法遮風擋雨，強風一吹，還砸破屋頂，更慘的是陰香樹下，每年長出數千棵小陰香，家人都得定時拔除，今天這家人花1萬元請3名工人和吊車，將「樹霸王」砍除，終於結束多年來的「陰香惡夢」。
員青藝術協會前理事長蕭漢元說，這棵陰香可能是麻雀銜籽而來，樹苗剛好長在他家三合院旁一塊空地，當時國人對「陰香」並沒有深入了解，這棵樹葉子咬起來有肉桂的味道，家人都以為是台灣土肉桂，後來見媒體報導陰香對環境的危害，他仔細觀察，才發現「這是陰香」。
蕭漢元表示，就像人家講得「一暝大一寸」，陰香長得超快，才5年的時間，直徑就有40公分，到現在還繼續長大，目前已有10公尺高。
他說，陰香的枝條，向四周伸展，已經牢牢把三合院的屋頂蓋住，去年夏天接連來了2個颱風，枝條在強風吹拂下砸破他家的屋頂，花了5000元請工人將破洞補實。
他還說，家人最無法忍受的是這棵陰香繁殖力超強，樹下長大數百棵小陰香，如果不拔除，1、2年就會長高、長壯，形成另一個惡夢，日前家族共商，決定將它砍除。
今天他們雇請工人，開來吊車，把陰香的枝條剪除後，再用電鋸將樹幹斲斷，花了1萬元，總算終結近10年的「陰香惡夢」。
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