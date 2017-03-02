南部水情緊繃 南水局：屏東穩定不會限水

牡丹水庫目前儲水量都保持穩定。（記者蔡宗憲攝）

2017-03-02 21:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣各水庫去年12月底至1月降雨不如預期，且蓄水量不到6成，全台水情緊急，北部已經開始第一階段限水，所幸屏東北區地下水源以及南區的牡丹水庫，目前儲水量都保持穩定「藍燈」，南區水資源局預估，在雨季來臨前不至於採取限水措施。

新北市板新、林口與桃園、新竹四個地區，1日起已經開始進行第一階段限水，由於中北部持續有間歇降雨仍限水，許久沒有降下甘霖的屏東居民，無不擔心是否逼近限水警戒邊緣，南部水資源局，經濟部水利署南區水資源局也接到不少詢問電話。

根據南水局水情資訊資料，掌管東港以南各鄉鎮的屏東牡丹水庫，目前有效許水量仍有1600多萬噸，大約63%的有效蓄水容量，仍不到嘉南及高雄地區的水情綠燈狀態。

「屏東地區仍維持供水穩定藍燈。」南水局副局長簡振源指出，去年12月至今的雨量僅過去歷年平均的2成，台灣面臨相對乾旱的年度，但屏北地下水源豐沛，牡丹水庫供水人口也仍游刃有餘。

簡振源說，目前屏東地區的供水情況樂觀，在5月梅雨季來臨前應該不會面臨限水危機，但近年氣候變化難以預料，無法預判雨季是否準時來臨，仍呼籲民眾節約用水，共同面對全台限水危機。