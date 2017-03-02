「環保魔法」幫地球治病 環教繪本好創意！

桃園市政府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」今天公布結果。（記者陳昀攝）

2017-03-02 21:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」今天公布結果，《方便的水溝仔》、《魔法師爺爺》、《桃蛙園記》分別獲得親子創作組、青年創作組及成人創作組第1名，獲獎者將環境污染、愛地球等觀念，繪製成平易近人的故事與圖畫，且貼近真實生活，引人省思。

《方便的水溝仔》講的是人們為了圖方便，隨意污染小溪，造成水溝阻塞，最終帶來一場災難，引人省思；《魔法師爺爺》講述主角爺爺施加「環保魔法」，幫發高燒又咳嗽的「地球小姐」把種種病症變不見，極具創意；《桃蛙園記》除了諧音《桃花源記》，還以桃園731保護區濕地的實際案例，講述台北赤蛙的復育過程，並把主角樹蛙擬人化增加趣味，表達生態復育的重要性。

環保局長沈志修表示，除了各組前3名外，另選出15名佳作，預計4月22日「世界地球日」前舉辦頒獎典禮，除了在各區巡迴展覽獲獎作品外，會將前3名作品製成電子書，放在「轉角愛環教」網站供線上閱讀，也會持續舉辦比賽，鼓勵創作者繼續創作，喚起大家愛地球的心。