| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

「環保魔法」幫地球治病 環教繪本好創意！

桃園市政府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」今天公布結果。（記者陳昀攝）

2017-03-02  21:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」今天公布結果，《方便的水溝仔》、《魔法師爺爺》、《桃蛙園記》分別獲得親子創作組、青年創作組及成人創作組第1名，獲獎者將環境污染、愛地球等觀念，繪製成平易近人的故事與圖畫，且貼近真實生活，引人省思。

《方便的水溝仔》講的是人們為了圖方便，隨意污染小溪，造成水溝阻塞，最終帶來一場災難，引人省思；《魔法師爺爺》講述主角爺爺施加「環保魔法」，幫發高燒又咳嗽的「地球小姐」把種種病症變不見，極具創意；《桃蛙園記》除了諧音《桃花源記》，還以桃園731保護區濕地的實際案例，講述台北赤蛙的復育過程，並把主角樹蛙擬人化增加趣味，表達生態復育的重要性。

環保局長沈志修表示，除了各組前3名外，另選出15名佳作，預計4月22日「世界地球日」前舉辦頒獎典禮，除了在各區巡迴展覽獲獎作品外，會將前3名作品製成電子書，放在「轉角愛環教」網站供線上閱讀，也會持續舉辦比賽，鼓勵創作者繼續創作，喚起大家愛地球的心。

廣告
  • 桃園市政府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」今天公布結果，《方便的水溝仔》、《魔法師爺爺》、《桃蛙園記》分別獲得親子創作組、青年創作組及成人創作組第1名。（記者陳昀攝）

    桃園市政府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」今天公布結果，《方便的水溝仔》、《魔法師爺爺》、《桃蛙園記》分別獲得親子創作組、青年創作組及成人創作組第1名。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 創意 地球 環保 繪本 魔法
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：「環保魔法」幫地球治病 環教繪本好創意！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.