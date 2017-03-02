| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

桃市推廣食安 分享影片可抽獎

桃園市衛生局公布食安影片競賽得獎名單，並舉辦抽獎活動。（擷取自臉書粉絲頁）

2017-03-02  21:27

［記者陳昀／桃園報導］「搶救地球公主」、「塑塑退」、「添機不可洩漏」、「柴老闆食品標示」桃園市政府衛生局舉辦食品安全創意影片競賽，今天在網站上公布20部獲獎影片，並舉辦「留言按讚、食在好禮」活動，即日起至3月15日，民眾只要到衛生局臉書粉絲團（https://www.facebook.com/tychbfans/），依步驟按讚、分享、留言，即可參加抽獎，4月7日公佈中獎名單。

衛生局表示，這次的創意影片競賽召集高中職、大專院校學生及企業組隊報名，希望藉此讓民眾認識食品添加物、加工食品、塑膠食品容器具、預防食品中毒原則、食品標示、食品業者登錄制度及食品追溯追蹤系統等項正確觀念及重要性，並實踐於日常生活中，詳情可查詢衛生局網站（http://dph.tycg.gov.tw）。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：桃市推廣食安 分享影片可抽獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.