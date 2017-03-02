萬丹農會選舉遭認定無效 農會：政治力介入

2017-03-02 20:42

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉農會今天下午舉行理、監事選舉，縣府未派輔導員到場，認定選舉無效，農會總幹事張枝烈痛批農委會、縣府用政治力介入選舉。

萬丹鄉農會選舉生變，縣府農業處因接獲農委會公文，針對李麗卿、王金義的理事候選人資格審查有意見，要求重組審查小組審核，縣府今天用電子公文通知萬丹鄉農會延後選舉，並且不派出輔導員到場監督，但萬丹鄉農會認為一切皆依期程辦理選舉，而且45名會員代表都到場，但投票時在野派會員代表認為選舉無效，集團退席，只留下當權派會員代表投票。

在野派的縣議員許展維批評，萬丹鄉農會欺上瞞下、黑箱作業，審查資格只針對在野派人士審查，沒有雞寮也被說成有雞寮，用黑箱作業來取消特定人士的參選資格。

當權派農會總幹事張枝烈指出，這次的選舉都是依規定辦理，開會選舉日期早在10天前就通知了會員代表，也獲得縣府核准公文，沒想到政治力介入，竟然馬上要停選，完全沒有依照程序，認為是護航特定人士讓人無法認同，並批評司法單位抓賄不力、審理李麗卿涉及公糧弊案4年來還沒審結。

縣府農業處副處長鄭永裕解釋說，農會選舉時上級輔導員一定要到場監督並在選票蓋章，否則無效，既然縣府下令延後選舉，萬丹鄉農會仍然辦理改選，縣府將認定為選舉無效，並要求在重新釐清李麗卿、王金義的理事候選人資格後再重新選舉。