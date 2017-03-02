全國音樂賽 基隆成功國中、小獲優等

2017-03-02 21:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕全國音樂比賽本月1日起在基隆市登場，為期18天的音樂比賽，共有北區10縣市、846隊、超過3萬人次在基隆競賽，爭取最優名次；基隆市成功國中、成功國小與基隆高中的管弦樂隊分別獲得優等，為基隆市爭光。

基隆市政府動員23所學校參與辦理全國音樂比賽，3月1日起在文化中心比賽、3日起新增七堵國小、深澳國小及基隆市立田徑場等競賽會場；比賽會場周邊都有進行交通管制，請市民注意。

值得一提的是，在國小管絃樂競賽獲得優等的基隆市成功國小，這次參加競賽，學校三、四、五、六年級音樂班學生共26人全部上場，湊齊演出隊伍參賽；校長羅世彬說，成功國小音樂班孩子個個都是寶貝，在老師細心教導帶領下，表現絲毫不輸其他學校，最後以總分87點74分獲得優等。

羅世彬說，學校音樂班多年來培育基隆的音樂人才，包括視障鋼琴家許哲誠與流行鋼琴演奏家V‧K克，都是成功國小音樂班的傑出校友，雖然因為少子化關係學生變少，但是教學品質不打折；羅世彬說，成功國小音樂班將於4月6日到19日受理音樂班招生報名，歡迎大家參賽。