| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

冷氣團來襲 10狗兄弟妹疑棄養依偎取暖令人鼻酸

10隻小狗在寒冷的天氣裡依偎取暖。（余仁傑提供）

2017-03-02  20:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕強烈冷氣團來襲，嘉義縣東石鄉有民眾發現港口大橋堤防下有10隻小狗依偎在一起取暖，網友「余仁傑」擔心寒冷天氣讓小狗受不了，今晚拿了箱子先幫牠們布置一個可以躲藏的小角落，希望小生命不要受到冷氣團的摧殘。

臉書社團「東石之美」版主余仁傑昨天在東石鄉港口大橋堤防下發現10隻小狗，等到今天並未看到有人帶走，也無狗媽媽照顧，懷疑是一群被棄養的毛小孩。

東石鄉今晚溫度僅16度，海區風勢又強，余仁傑說，不忍小生命受苦，已有一些善心人士餵食；雖然狗兒相依相偎擠取暖，但只窩在一起是無法避免寒風的吹襲。

余仁傑相當有愛心，他用裝垃圾的袋子堆疊立起來，讓小狗們可以先有地方避寒；有網友說，希望能抱一隻養，也有網友希望大家分享送養，以免長大後變成會追人的野狗。

廣告
  • 10隻小狗在寒冷的天氣裡依偎取暖。（余仁傑提供）

    10隻小狗在寒冷的天氣裡依偎取暖。（余仁傑提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冷氣團 嘉縣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：冷氣團來襲 10狗兄弟妹疑棄養依偎取暖令人鼻酸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.