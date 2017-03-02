冷氣團來襲 10狗兄弟妹疑棄養依偎取暖令人鼻酸

10隻小狗在寒冷的天氣裡依偎取暖。（余仁傑提供）

2017-03-02 20:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕強烈冷氣團來襲，嘉義縣東石鄉有民眾發現港口大橋堤防下有10隻小狗依偎在一起取暖，網友「余仁傑」擔心寒冷天氣讓小狗受不了，今晚拿了箱子先幫牠們布置一個可以躲藏的小角落，希望小生命不要受到冷氣團的摧殘。

臉書社團「東石之美」版主余仁傑昨天在東石鄉港口大橋堤防下發現10隻小狗，等到今天並未看到有人帶走，也無狗媽媽照顧，懷疑是一群被棄養的毛小孩。

東石鄉今晚溫度僅16度，海區風勢又強，余仁傑說，不忍小生命受苦，已有一些善心人士餵食；雖然狗兒相依相偎擠取暖，但只窩在一起是無法避免寒風的吹襲。

余仁傑相當有愛心，他用裝垃圾的袋子堆疊立起來，讓小狗們可以先有地方避寒；有網友說，希望能抱一隻養，也有網友希望大家分享送養，以免長大後變成會追人的野狗。