捷運進台中屯區有譜！ 市府推「大平霧」線

市府推動捷運「大平霧」線，交通局規劃初步的捷運路網。（記者陳建志攝）

2017-03-02 20:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中捷運綠線工程如火如荼進行，人口眾多的大里、太平、霧峰卻還沒有大眾軌道運輸系統的規劃，立委何欣純今天邀請交通部官員和市府交通局共同會勘，交通局長王義川表示，初步規劃從綠線大慶站延伸興建經大里、太平到北屯的「大平霧」線，並希望立委協助爭取交通部約1000萬的可行性研究經費補助，交通部對此則允諾支持。

立委何欣純表示，大里、太平、霧峰人口密集，總人口超過46萬人，是台中最適合發展捷運等軌道運輸系統的區域，希望市府交通局積極規劃，將協助爭取交通部支持，今天特別邀請交通部路政司和市府交通局等單位在大里運動公園和太平坪林森林公園等地會勘，包括市議員何明杰、張玉嬿、李天生、張芬郁等人都到場關心。

交通局長王義川表示，初步規劃「大平霧」線從捷運綠線大慶站經文心南路、德芳路到大里，並由旱溪往北到太平，最後延伸到北屯，另外還有台中大車站經大里國光路、霧峰中正路到霧峰，以及從台中大車站經中山路或十甲路到太平等支線的規劃，至於是捷運還是輕軌，以及走高架、地下或平面等詳細路線和站點，都將在可行性研究中進行評估，若一切順利依綠線經驗，預估2030年時能通車，希望交通部能先補助可行性研究經費。

何欣純表示，會全力協調交通部補助可行性研究經費，也希望市府在捷運綠線的經驗下加快推動腳步，讓屯區軌道系統早日實現。

市議員何明杰則抱怨，之前1000萬的可行性研究配合預算在議會遭藍營刪除，希望追加減預算時能支持恢復，市議員張玉嬿也說太平人多路小，民眾對捷運延伸有很高的期望，希望市府早日規劃推動；市議員李天生對此規劃樂觀其成，不過建議在可行性研究時，由大里往霧峰路線，除大里國光路、霧峰中正路外，也能加入大里大峰路銜接霧峰林森路的路線。

交通部路政司副司長張舜清表示，可以感受到台中市政府建構軌道運輸系統的企圖心，原則上支持該案推動，不過補助金額，需視市府提出的計畫內容，以及相關的補助規定再做決定。

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市府推動捷運「大平霧」線，交通局規劃初步的屯區捷運可能路線和站點。（記者陳建志攝）