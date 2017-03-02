農會理監事選舉 理事長換跑道墜馬

2017-03-02 20:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市農會2日舉行會員代表大會，選舉出新任理監事，將於3月10日召開理監事會議，選出新任理事長、常務監事與總幹事聘任投票；由於原先外傳有意參選理事長的兩人余松次、高進益，其中有人慘遭滑鐵盧，使得理事長選情變得混沌，恐怕要到10日投票才會見分曉。

今天的會員代表大會在基隆市全家福餐廳舉行，31位農會會員代表僅1人缺席，30人出席投票，選舉過程平和。原任基隆市農會理事長陳詔文因任期屆滿，登記轉換跑道參選監事，不料票數屈居第4，成為候補監事，讓外界跌破眼鏡。

基隆市農會共有16人登記參選理事，另有4人登記選監事。選舉結果，9位當選的理事依照票數高低如下，蘇炳榮、陳保家、陳錦文、蘇俊發、王國緯、謝永芳、余松次、楊振山、張益深；排名第10溫炳煌、排名第11高進益。監事選舉，3位當選監事為黃李欽、蘇天浩、陳和順，候補監事陳詔文。

基隆市第18屆農會新任理監事出爐，總幹事僅現任總幹事陳賜陸1人登記；熟悉農會選舉生態的人士私下表示，由於理監事選舉結果出現變化，可能有意角逐理事長寶座的人，近日會私下協調，選情才會趨於明朗化。