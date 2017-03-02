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高雄關3/9標售太陽能板、磁磚 開放看貨

高雄關標售太陽能板等18組私貨及逾期貨，開放民眾到私貨倉庫（圖）看貨。（記者黃旭磊攝）

2017-03-02  21:14

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄關標售太陽能板等18組私貨及逾期貨，民眾明天（3日）起可到私貨倉庫看貨。

關員表示，民106年第3次充公私貨及逾期貨物通信標售，於3月9日下午2點在海關5樓教室開標，除了太陽能板成品及半成品，還有磁磚、工業縫紉機變流器等電子零件組、玻璃杯、無線導航器材組、3M膠帶及喇叭（揚聲器）等18組貨品，標售前開放民眾看貨。

高雄關曾於農曆過年前趕上送禮季節，標售48瓶充公紅酒引發民眾熱烈詢問。

關員表示，民眾若有意標購，可於3月3、6、7、8日上午9點至12點或下午1點至4點半到私貨倉庫或各貨櫃場看貨，而投標者請備妥押標金額之支票，於3月6、7、8日上午9點至12點或下午1點至4點，前往3樓法務緝案組（鼓山區捷興一街3號）辦理押標手續，歡迎上網查看

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標題：高雄關3/9標售太陽能板、磁磚 開放看貨


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