竹市影博館黑膠唱片文物 險被丟進回收廠
2017-03-02 20:56
新竹市影博館內67片有40多年歷史的黑膠唱片雖是民眾捐贈未列冊，最近因進行館場整理險進私人收藏，幸被發現後索回，文化局將請專家評估後再處理。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市影博館因進行館場整理，其中有67片約40幾年前的古典音樂黑膠唱片及早期海報等文物被送進回收廠及私人典藏引發爭議，雖然這些黑膠唱片非影像紀錄或列冊為文化局資產，但若捐贈者來詢問文物或黑膠唱片，可能讓文化局揹上丟棄文物之名，文化局已追回黑膠唱片，並將列冊整理，請專家鑑定有無典藏價值及妥善處理。
新竹市影博館已離職員工指稱，過去在影博館留存的不少影像海報及宣導文件竟因影博館要進行整理而被送進回收廠，質疑這些文件是紀錄影博館歷史的一部分，不應被任意丟棄進回收廠。
同時也質疑其中還有40多年歷史的黑膠唱片竟被私下處理交由私人典藏，這些唱片可能是捐贈者捐給影博館的，雖未列冊為文化局財產，但若未來捐贈者詢問起來，恐怕文化局有失責之嫌，呼籲文化局針對這些宣導文物及黑膠唱片做妥善處理，不要將其視為垃圾處理。
新竹市文化局表示，此次進行資源回收的文件，多是過往影像博物館各類推廣活動所留下的文宣印刷品，經檢視屬一般性文件，才會整理後交由資源回收商處理。
至於黑膠唱片因多屬古典音樂類型，屬性與影博館典藏電影原聲音樂的取向不同，才會轉而聯繫愛樂之人是否收藏，對於轉贈前，未進一步審慎評估交由專業公共收藏機構的可行性，確有不周之處，已將這批黑膠唱片索回妥善存放。
文化局強調，影博館將以蒐整與影像相關的珍貴文物為主，也會建檔存放，對民眾捐贈的物品會再評估處理，發揮館藏效益。
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