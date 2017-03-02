雲林推動觀光能量 借鏡日本觀光達人

2017-03-02 21:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為推動「雲遊三林跨域亮點計畫」要借鏡日本觀光達人，今天邀請「東北食通信」創始人高橋博之分享經驗，傳授打造「從產地到餐桌的食物」的旅遊新模式，盼藉由台日經驗交流，翻轉雲林農業及觀光。

縣府將在台3線新增兩處旅遊櫥窗－包括以市集、產業行銷為主題的「古坑綠隧交流驛站」；以旅運、環教文創為主題的「斗六社口旅服中心」，提供境內外觀光客相關旅遊服務，讓雲東台三線旅遊帶則為探索台灣綠色旅程的新櫥窗。

「東北食通信」是2103年由高橋博之所創辦，是日本第一本隨書附贈食材的情報誌，傳達「品嘗食物的同時，也品嘗了生產者的人生故事與態度」的全新舌尖體驗，帶動以產地故事行銷在地食材的新型農業、觀光模式。

高橋博之表示，他的故鄉岩手縣居民多以農、漁業維生，希望藉由自己的經驗分享，讓購買雲林農產的人從「消費者」轉變成「自己展開行動的生活實踐者」，打造雲林農業新想像。

縣府秘書長黃玉霜表示，雲林是農業首都，除了提升農產品質、產量之外，更希望可以把農業與光觀光結合，形塑新型的旅遊模式，今日從高橋先生的經驗分享中，認識了人與土地的新想像，盼望雲林也能夠學習這樣的經驗，達到推展觀光的目的，促進在地農產的行銷效率。