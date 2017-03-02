他在賣場床鋪睡到打呼 網推：這代言太專業

有網友指出，在台南「好市多」竟有民眾躺在賣場內的床鋪上睡覺，且還「睡到打呼」，讓網友笑稱根本是最專業的廣告行銷。（圖擷自爆料公社）

2017-03-02 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕有網友指出，在台南「好市多」竟有民眾躺在賣場內的床鋪上睡覺，且還「睡到打呼」，讓網友笑稱根本是最專業的廣告行銷。

網友昨在《爆料公社》發文指出，台南「好市多」有民眾竟在賣場的床鋪上睡到打呼，讓他笑稱這位大哥可能家裡沒有很溫暖才睡成這樣。據PO文網友指出，當時這誇張的情景還被許多路過民眾拍下。

該文發出後引發許多網友熱議，許多人在覺得誇張之餘，也紛紛表示「果然是好床……太好睡了」、「證明這個好睡，我都想買了」，也有許多人說「其實他是在幫廠商代言？」、「他在打廣告啊……1秒入睡床墊！」、「真正的好床不是讓你能睡著，而是讓你睡著還能大聲打呼」、「我記得…廣告上好像用水也澆不醒對吧…（拉水管）」。