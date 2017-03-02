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竹東公道五路路燈仍故障 民代籲縣府速修

2017-03-02  20:46

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員周江杰說，竹東鎮公道五路的路燈在去年底有50多盞故障，迄今仍有多數未修復，他希望縣政府能夠重視用路人的安全，儘速修復這些路燈。

新竹縣政府表示，公道五路路燈去年底因電源線遭人偷竊，整排失去正常照明功能，由於修復過程中又再度遭竊，加上相鄰路燈的電力供應採串連設計，所以排查修復的作業十分困難，目前只修復將近一半，今晚已找包商再度會勘，要求加快修復進度。

周江杰說，他和其他議員早在去年11月、12月就陸續質詢過這件事，希望縣府不要把路燈不亮當成是小事，因為公道五路旁的住家還不多，夜間如果沒有足夠照明，不但開車、騎車的人行車視線不良影響交通安全，就連在路旁走人行道運動的人都會覺得怕怕的。

縣政府表示，公道五路的路燈其實在設計、使用上都很正常，只是因為容易遭到宵小破壞偷竊電線，所以經常是修好了又壞，這部分已經請警方加強巡邏，也請民眾經過時若發現有可疑人車在路燈基座附近徘徊逗留，即時通報警方到場調查。

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  • 新竹縣議員周江杰說，竹東鎮公道五路的路燈去年底故障迄今未修復，對交通安全造成影響。（圖由周江杰提供）

    新竹縣議員周江杰說，竹東鎮公道五路的路燈去年底故障迄今未修復，對交通安全造成影響。（圖由周江杰提供）

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